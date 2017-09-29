Бюджет госпрограммы по развитию культуры и туризма до 2020 составит более 245 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 245 млрд рублей будет выделено на финансирование государственной программы "Развитие культуры и туризма" в России с 2018 по 2020 годы. Соответствующие данные содержат сопроводительные документы к проекту бюджета на 2018-2020 годы, внесенного в пятницу в Государственную думу.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2018-2020 годы, в 2018 году составят 90 379,2 млн рублей, в 2019 году - 79 483,0 млн рублей, в 2020 году - 75 197,6 млн рублей", - говорится в документе.

По сравнению с показателями, утвержденными в предыдущем варианте бюджета, финансирование развития инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма сократится в 2018 году на 7,7 млрд рублей, а в 2019 - на 8,1 млрд рублей. Развитие архивного дела получит на 1,4 млрд рублей меньше запланированного в 2018 году и на 1,3 млрд рублей меньше в 2019. Финансирование сохранения и развития кинематографии в 2018 году скорректировано на 777,8 млн рублей в меньшую сторону.