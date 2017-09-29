Роскомнадзор продолжит наблюдать за CNN, несмотря на устранение нарушений

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор получил от CNN документы, свидетельствующие об устранении выявленных нарушений, которые касались указания выходных данных, но продолжит наблюдение за телеканалом, сообщил в пятницу ТАСС представитель ведомства Вадим Ампелонский.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что представители компании CNN International были вызваны для рассмотрения административных дел в отношении телеканала, поскольку в его деятельности выявлены нарушения российского законодательства о средствах массовой информации. Проверка была проведена в отношении компании ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни", которая осуществляет вещание телеканала в России. Позднее источник, знакомый с ситуаций, сообщил ТАСС, что претензии были устранены и носили технический характер - они были связаны с устаревшими выходными данными, указанными в межпрограммной графике.
"Они предоставили документы, которые, по их мнению, должны свидетельствовать об устранении этих недостатков. Эти документы анализируются. Но, в любом случае, даже если текущие недостатки были устранены, мы все равно будем проводить систематические наблюдения", - сказал Ампелонский.
Он пояснил, что выявленные нарушения в указании выходных данных телеканалом совершались систематически.
"Порядок выходных данных - это формальные требования, с одной стороны, а с другой стороны, они обязательны для всех, и, конечно, они должны исполняться", - отметил Ампелонский.
Представитель Роскомнадзора не смог уточнить, какое административное решение будет принято в отношении телеканала CNN.