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Шрёдер: Германия заинтересована в реализации "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
29 сентября, 16:46 UTC+3

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Германия заинтересована в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", заявил журналистам Герхард Шрёдер, избранный в совет директоров "Роснефти" и назначенный его председателем.

"Я считаю, что федеральное правительство [Германии] до сих пор поддерживает проект "Северный поток - 2" из хорошо взвешенных собственных интересов. Я думаю, что новое правительство явно покажет, что это действительно находится в интересах Германии - реализовать "Северный поток - 2", - сказал Шрёдер.

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу. Согласно прогнозам, объем внутреннего производства газа в ЕС в ближайшие 20 лет упадет вдвое. Новый газопровод позволит удовлетворить растущий спрос и увеличить объем поставок на 55 млрд кубометров газа в год.

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