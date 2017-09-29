Шрёдер: Германия заинтересована в реализации "Северного потока - 2"

МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срывПроисшествия 29 сентября, 17:40
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицераПроисшествия 29 сентября, 17:38
Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДАСпорт 29 сентября, 17:31
Более 14 тыс. квартир предоставят переселенцам программы реновации к 2020 годуОбщество 29 сентября, 17:31
Врач, который "полюбил страдание"Общество 29 сентября, 17:25
Вдове космонавта Гагарина присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"Общество 29 сентября, 17:24
Нелегальный водочный завод демонтировали в БесланеВ стране 29 сентября, 17:17
Китай может запретить автомобили на углеводородном топливеСоциальная ответственность 29 сентября, 17:10
Ведущие московские музеи поддержали благотворительную акцию фонда "Вера"Общество 29 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Германия заинтересована в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", заявил журналистам Герхард Шрёдер, избранный в совет директоров "Роснефти" и назначенный его председателем.
"Я считаю, что федеральное правительство [Германии] до сих пор поддерживает проект "Северный поток - 2" из хорошо взвешенных собственных интересов. Я думаю, что новое правительство явно покажет, что это действительно находится в интересах Германии - реализовать "Северный поток - 2", - сказал Шрёдер.
"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу. Согласно прогнозам, объем внутреннего производства газа в ЕС в ближайшие 20 лет упадет вдвое. Новый газопровод позволит удовлетворить растущий спрос и увеличить объем поставок на 55 млрд кубометров газа в год.