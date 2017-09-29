Обеспечение работы президента и премьера РФ будет стоить около 48 млрд рублей за три года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Государство намерено потратить на обеспечение функционирования президента РФ и его администрации около 30 млрд рублей за ближайшие три года. Почти в два раза меньше денег потребуется на обеспечение работы премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства.

Как говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 гг., внесенного 29 сентября в Государственную думу, "бюджетные ассигнования по направлению "Обеспечение функционирования президента РФ и его администрации" в 2018 году составят 9 764,1 млн рублей, в 2019 году - 9 786,6 млн рублей и в 2020 году - 9 787,6 млн рублей".

В документах отмечается, что бюджетные расходы увеличены, в частности, "на проведение пресс-конференции президента Российской Федерации для российских и иностранных журналистов в 2018 и 2019 годах на 68,0 млн рублей ежегодно; на визиты глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, делегаций иностранных государств в 2018 году на 52,2 млн рублей, в 2019 году на 54,3 млн рублей".

Статья бюджета по обеспечению функционирования председателя правительства РФ, его заместителей и аппарата Правительства Российской Федерации составляет порядка 18,4 млрд рублей на три года. "Бюджетные ассигнования <...> в 2018 году составят 6 072,6 млн рублей, в 2019 году - 6 170,0 млн рублей и в 2020 году - 6 174,0 млн рублей", - отмечается в сопроводительных документах к бюджету.

Расходы на парламент возрастут

Проект бюджета на 2018 год и трехлетний плановый период также предусматривает увеличение ассигнований на обеспечение деятельности обеих палат Федерального Собрания России - Государственной Думы и Совета Федерации.

Согласно им, расходы бюджета по направлению "Государственная Дума ФС РФ" в 2018 году составят 10 933,7 млн рублей, в 2019 году - 10 826 млн рублей и в 2020 году - 12 467,6 млн рублей. На эти же цели в текущем федеральном бюджете отведено 9 156,3 млн рублей, при запланированных ассигнованиях в 2018 году - 9 173,6 млн рублей и в 2019 году - 9 124,3 млн рублей.

Увеличение расходов объясняется предоставлением субсидий редакциям Парламентского телевидения (в 2018 году на 344,0 млн рублей, в 2019 году на 216,8 млн рублей, в 2020 году на 5,6 млн рублей) и "Парламентской газете" (в 2018 году на 4,7 млн рублей, в 2019 году на 4,8 млн рублей).

Ассигнования на деятельность Совета Федерации запланированы в 2018 году в размере 5 848,5 млн рублей, в 2019 году - 6 414,9 млн рублей и в 2020 году - 6 576,4 млн рублей. В бюджете этого года они составляют 391,6 млн рублей, при запланированных показателях в 2018 году - 5 853,2 млн рублей, в 2019 году - 5 856,1 млн рублей. На увеличение расходов по этой статье повлияли организация и проведение второго международного Евразийского женского форума в 2018 году (на 63,6 млн рублей), говорится в пояснительной записке.