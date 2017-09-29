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Пункт пропуска для моста между РФ и КНР включат в международную концессию

Экономика и бизнес
29 сентября, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Председатель областного правительства подчеркнула, что схема пункта пропуска для моста не вызвала принципиальных разногласий на совещании в Минтрансе

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новый автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе включат в международную концессию по строительству моста через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ (КНР). Об этом сообщила в пятницу первый заместитель председателя областного правительства Марина Дедюшко.

"Без пункта пропуска не начнется движение по мосту, поэтому проводится работа по синхронизации сроков сдачи моста и пункта пропуска. Последний также будет включен в международную концессию (по строительству моста - прим. ТАСС). Сегодня проходит согласование на уровне федеральных органов исполнительной власти", - сказала она.

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По словам Дедюшко, на прошлой неделе представители Амурской области на совещании в Минтрансе представили схему пункта пропуска для моста. "Принципиальных разногласий не возникло, схема принята за основу", - отметила она.

Ранее сообщалось, что мост через Амур строится в рамках концессионного соглашения. В то же время международный пункт пропуска ни по российскому, ни по китайскому законодательству не может быть включен в концессию и возводиться как объект государственно-частного партнерства. Об этой проблеме региональные власти в апреле докладывали полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, который тогда же поручил Минтрансу России решить вопрос создания международного пункта пропуска.

Кроме того, руководство Амурской области подготовило ноту для китайской стороны, в которой оговаривается возможность пересечения границы между РФ и КНР по новому мосту на личных автомобилях вместимостью до восьми посадочных мест. В правительстве региона рассчитывают, что в Китае это предложение одобрят уже в ближайшее время. "Новость не заставит себя ждать", - сказала Дедюшко журналистам.

Российско-китайский мост

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей, после завершения строительства он станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

По данным властей, мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития (ТОР) "Приамурская". Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулировать развитие совместных инвестиционных проектов и дать возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь для экспорта и импорта.

Власти Приамурья также уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.

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