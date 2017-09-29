Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет Думы определил дату рассмотрения проекта бюджета в первом чтении 27 октября

Экономика и бизнес
29 сентября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Кроме того, определены ответственные комитеты за все разделы бюджета, а также профильные комитеты по рассмотрению государственных программ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет Госдумы принял решение назначить рассмотрение проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы и проектов бюджетов внебюджетных фондов на 27 октября в первом чтении. Об этом заявил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ("Единая Россия").

"Правительство внесло сегодня в Госдуму проект бюджета на 2018-2020 годы, проект внебюджетных фондов на эти же годы и целый ряд законопроектов, которые сопровождают бюджетный процесс", - сказал он.

"Было принято решение о том, что все эти документы отправляются в рассылку, бюджетный комитет доложил нам, что они соответствуют закону", - добавил парламентарий.

Совет Думы определился с датой рассмотрения проект бюджета и профильными комитетами по госпрограммам, указал Жуков. "Они будут рассмотрены - и федеральный бюджет, и бюджеты внебюджетных фондов - на заседании 27 октября в первом чтении. Были определены ответственные комитеты за все разделы бюджета, и профильные комитеты по рассмотрению государственных программ", - отметил депутат.

Смотрите также

Введение инвестсбора в портах в размере 25% в 2019 году даст бюджету 6 млрд рублей

Бюджет госпрограммы по развитию культуры и туризма до 2020 составит более 245 млрд рублей

В 2018 году рост поступлений от утильсбора в бюджет РФ составит 53 млрд руб.

Госфинансирование АПК в бюджете РФ на 2018 год заложено на уровне 222,27 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
2
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
3
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Лавров: Россия не приемлет попытки обвинить Москву во всем, что происходит в США
6
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
7
Причиной смерти бывшего футболиста "Локомотива" Арифуллина стали проблемы с сердцем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама