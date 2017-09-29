Совет Думы определил дату рассмотрения проекта бюджета в первом чтении 27 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет Госдумы принял решение назначить рассмотрение проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы и проектов бюджетов внебюджетных фондов на 27 октября в первом чтении. Об этом заявил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ("Единая Россия").

"Правительство внесло сегодня в Госдуму проект бюджета на 2018-2020 годы, проект внебюджетных фондов на эти же годы и целый ряд законопроектов, которые сопровождают бюджетный процесс", - сказал он.

"Было принято решение о том, что все эти документы отправляются в рассылку, бюджетный комитет доложил нам, что они соответствуют закону", - добавил парламентарий.

Совет Думы определился с датой рассмотрения проект бюджета и профильными комитетами по госпрограммам, указал Жуков. "Они будут рассмотрены - и федеральный бюджет, и бюджеты внебюджетных фондов - на заседании 27 октября в первом чтении. Были определены ответственные комитеты за все разделы бюджета, и профильные комитеты по рассмотрению государственных программ", - отметил депутат.