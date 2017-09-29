Евгений Нечаев из "Ростелекома" назначен гендиректором "Центрального телеграфа"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Центрального телеграфа" (дочернее предприятие "Ростелекома") назначил на должность генерального директора компании заместителя директора - директора по экономике и финансам макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Евгения Нечаева.
Как говорится в сообщении "Центрального телеграфа", полномочия предыдущего генерального директора компании Александра Снытко были прекращены. Ранее представитель "Центрального телеграфа" Вера Кузнецова сообщала ТАСС, что Снытко переходит на другую работу и займет пост в группе компаний "Ростелекома".
"С новым генеральным директором перед компанией стоят новые планы и задачи, главная из которых - дальнейшая интеграция и синергия "Центрального телеграфа" и "Ростелекома", - прокомментировал назначение вице-президент "Ростелекома" - директор макрорегионального филиала "Центр" Александр Абрамков. "Как куратор "Центрального телеграфа" я удовлетворен работой коллектива компании за прошедший период. Огромная благодарность Александру Снытко - много удалось достичь, повысить капитализацию компании", - добавил он.
Евгений Нечаев окончил факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и начал свою карьеру в инвестиционной компании "АВК" в 2002 году. В 2003-2005 гг. работал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и аппарате правительства РФ, занимался вопросами регулирования финансовых рынков и корпоративного управления. В 2006 году перешел на работу в "Связьинвест", в 2007-2011 гг. занимал должность заместителя финансового директора - директора департамента финансов "Центртелекома". С 2011 по 2013 гг. был заместителем гендиректора - финансовым директором ОАО "Национальные телекоммуникации". С марта по август 2014 года руководил совместным пердприятием "Ростелекома" и Tele2 - ОАО "РТ- мобайл". В июне 2012 года был назначен заместителем директора - директором по экономике и финансам столичного и центрального макрорегионов "Ростелекома".
"Центральный телеграф" оказывает услуги доступа в интернет, IPTV, аренды каналов связи, документальной электросвязи (телеграммы), VPN и другие на рынке Москвы и Московской области.