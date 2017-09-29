Экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям создан при комитете Госдумы

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям начнет работать при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, говорится в сообщении комитета.
Экспертный совет займется правовым, экспертным и информационно-консультативным обеспечением деятельности комитета по вопросам развития цифровой экономики и внедрения блокчейн-технологий. Решения совета будут носить рекомендательный характер. Главой совета стал предприниматель Артем Кольцов из Санкт-Петербурга, учредитель консалтингового агентства в области блокчейн- технологий "МирТрудМайнинг", учредитель и генеральный директор агентства в сфере веб-интеграции "Легион Digital".
"Наша цель, как практиков, дать экспертную оценку и предложить варианты решения ключевых вопросов, которые возникают сейчас при развитии цифровой экономики и внедрении блокчейн-технологий. Все члены совета - профессионалы в индустрии информационных технологий по своим направлениям - это веб- и блокчейн-разработчики, ICO-специалисты, криптотрейдеры, успешные предприниматели, юристы, проектные менеджеры. Мы выступаем за создание благоприятных условий для деятельности предпринимателей в сфере цифровой экономики и блокчейн-технологий. Это будет способствовать притоку инвестиций, экономическому развитию страны и увеличению поступлений в государственный бюджет", - заявил Кольцов.
Как подчеркнул координатор Совета, депутат Госдумы Дмитрий Сазонов, задача Госдумы - на законодательном уровне обеспечить необходимые условия для развития цифровой экономики.
В состав Совета вошли интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, профессор МГИМО, руководитель Межведомственной рабочей группы по оценкам рисков криптовалюты Госдумы РФ Элина Сидоренко, директор НКО "ФРИИ" Кирилл Варламов, создатель платформы p2p-кредитования "Карма" Юрий Гугнин, исполнительный директор НКО "Ассоциация Электронных Торговых Площадок" Илия Димитров, вице-президент группы компаний Softline Елена Волотовская, директор Института управления социально-экономического проектирования Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Надежда Сурова, директор Института финансовых кибертехнологий Университета ИТМО Мария Сигова и другие.