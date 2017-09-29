Смоленские власти планируют высвободить 12 млрд рублей благодаря реструктуризации долга

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Смоленской области рассчитывают высвободить порядка 12 млрд рублей в ближайшие два года по программе реструктуризации госдолга, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
По данным областных властей, эти деньги можно будет направить на развитие наиболее актуальных направлений для региона - решение проблем в сфере транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования.
"В 2018 и 2019 годах Смоленская область от процедуры рефинансирования бюджетных кредитов сможет получить 12 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.
По состоянию на начало июля текущего года, размер государственного долга Смоленской области составляет 28,3 млрд рублей или 91,5% от доходов бюджета региона. С начала года госдолг сократился на 14%. В общей структуре госдолга бюджетные кредиты составляют 68,4%.
О запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет президент России Владимир Путин сообщил 22 сентября на заседании президиума Госсовета.
Как сообщалось ранее, в первые два года действия программы реструктуризации регионам нужно будет выплачивать по 5% долга ежегодно. По задумке властей, такой график позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.