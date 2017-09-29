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Минэнерго рассчитывает на принятие законопроекта об обводненных месторождениях в этом году

Экономика и бизнес
29 сентября, 17:54 UTC+3 МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Дискуссии о льготах на обводненные месторождения идут в правительстве с 2016 года

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ завершает работу над окончательной версией законопроекта о предоставлении налоговых льгот для обводненных месторождений с запасами углеводородов и рассчитывает, что документ будет принят в этом году. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Мы завершаем работу, окончательную версию законопроекта внесем в правительство в ближайшие дни и надеемся, что успеем принять законопроект в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжает ли Минэнерго работу над законопроектом об обводненных месторождениях.

Текслер добавил, что в окончательной версии законопроекта рассматривается применение норм разрабатываемого документа ко всем участникам рынка. "Пока все", - сказал он, отвечая на вопрос, касается ли законопроект всех участников рынка или каких-то конкретных компаний.

Дискуссии о льготах на обводненные месторождения идут в правительстве с 2016 года. Первым идею снизить ставку по НДПИ на добычу на месторождениях с высокой обводненностью предложил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Однако Минфин выступил против льгот. Глава Минфина Антон Силуанов оценивал возможные ежегодные потери бюджета от них в 130 млрд рублей.

Как сообщалось, проект соответствующего законопроекта уже вносился в правительство. Документ подразумевал выдачу льготы обводненным месторождениям в размере 50% от ставки НДПИ. Льготы могут распространяться на пять месторождений: Самотлор ("Роснефть"), Федоровское ("Сургутнефтегаз"), Суторминское ("Газпром нефть"), Тевлинско-Русскинское ("Лукойл") и Ватинское ("Славнефть").

Ранее Текслер говорил, что ведомствам так и не удалось прийти к консенсусу по поводу законопроекта.

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