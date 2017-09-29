В Брянске впервые частная компания инвестировала в строительство пункта полиции

БРЯНСК, 29 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Частная строительная компания построила за свои средства полицейский участок в Брянске, сообщили ТАСС в пятницу в региональном управлении МВД. По данным управления, такое в регионе произошло впервые.

"Впервые в Брянской области пункт полиции построен за счет средств частной компании", - сказал руководитель пресс-службы регионального управления МВД Сергей Королев, не уточнив объема вложенных средств.

Участок находится в строящемся микрорайоне на окраине Брянска. Как отметили в управлении МВД, из-за того, что в микрорайоне будут проживать около 8 тыс. человек, в нем по нормативам необходимо присутствие полицейских. Компания "Мегаполис-Строй", являющаяся застройщиком микрорайона, предложила за свои средства построить пункт полиции, чтобы соблюсти все нормы.

Представитель МВД отметил, что в настоящее время правоохранительные органы региона пользуются частными помещениями, но платят за их аренду. На этот раз помещение полицейского участка построено специально для полиции с соблюдением всех норм и правил, предъявляемых к полицейскому пункту: в частности, там есть место для содержания задержанных, кабинеты для участковых. Объект будет передан управлению МВД в долгосрочное безвозмездное пользование.

В управлении МВД также сообщили, что застройщик установил в микрорайоне более 200 камер видеонаблюдения, сигнал с которых будет поступать на мониторы, находящиеся в новом полицейском участке. В полиции добавили, что будут рекомендовать и другим застройщикам, которые возводят крупные микрорайоны в регионе, создавать в них подобные полицейские пункты.