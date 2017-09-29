Минфин США сокращает сроки кредитования американцами лиц РФ, находящихся под санкциями

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США опубликовало поправки к директивам 1 и 2 указа 13662 Управления по контролю за иностранными активами минфина, в соответствии с которыми с 28 ноября текущего года сокращаются сроки кредитования американцами юридических лиц в российском финансовом и энергетическом секторе, находящихся под санкциями Вашингтона.

В соответствии с поправкой к директиве 1, запрещается проводить банковские операции, осуществлять финансирование и совершать иные сделки в рамках предоставления входящим в санкционный список российским компаниям финансового сектора новых кредитов на срок более 14 дней, а также приобретения ими долей в капитале, нового имущества или долей в нем. В период с 12 сентября 2014 года до 28 ноября 2017 года допустимый срок составлял 30 дней.

Поправка к директиве 2 касается энергетического сектора. С 28 ноября 2017 года срок кредитования сокращается с 90 до 60 дней.

Как подчеркивается в пояснительных материалах к директивам, "упомянутые меры [по сокращению сроков кредитования] не предполагают заморозки на территории США собственности и активов включенных в санкционные списки российских юридических лиц".

В список попавших под действие антироссийских секторальных санкций (ограничительных мер торгового, финансового и военного характера) входят, в частности, ряд дочерних компаний Газпромбанка, Сбербанка, Россельхозбанка, структуры, связанные с компанией "Транснефть", "Роснефть" и другие. Полный 126-страничный перечень организаций опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами минфина США.