Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин США сокращает сроки кредитования американцами лиц РФ, находящихся под санкциями

Экономика и бизнес
29 сентября, 18:22 UTC+3 ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

Это не предполагает "заморозки на территории США собственности и активов включенных в санкционные списки российских юридических лиц"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США опубликовало поправки к директивам 1 и 2 указа 13662 Управления по контролю за иностранными активами минфина, в соответствии с которыми с 28 ноября текущего года сокращаются сроки кредитования американцами юридических лиц в российском финансовом и энергетическом секторе, находящихся под санкциями Вашингтона.

В соответствии с поправкой к директиве 1, запрещается проводить банковские операции, осуществлять финансирование и совершать иные сделки в рамках предоставления входящим в санкционный список российским компаниям финансового сектора новых кредитов на срок более 14 дней, а также приобретения ими долей в капитале, нового имущества или долей в нем. В период с 12 сентября 2014 года до 28 ноября 2017 года допустимый срок составлял 30 дней.

Поправка к директиве 2 касается энергетического сектора. С 28 ноября 2017 года срок кредитования сокращается с 90 до 60 дней.

Как подчеркивается в пояснительных материалах к директивам, "упомянутые меры [по сокращению сроков кредитования] не предполагают заморозки на территории США собственности и активов включенных в санкционные списки российских юридических лиц".

В список попавших под действие антироссийских секторальных санкций (ограничительных мер торгового, финансового и военного характера) входят, в частности, ряд дочерних компаний Газпромбанка, Сбербанка, Россельхозбанка, структуры, связанные с компанией "Транснефть", "Роснефть" и другие. Полный 126-страничный перечень организаций опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами минфина США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
2
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
3
Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму
4
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни
5
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама