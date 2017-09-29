Набиуллина заявила, что ЦБ не был против покупки "Открытием" "Росгосстраха"

Российские волейболистки проиграли команде Турции в четвертьфинале чемпионата ЕвропыСпорт 29 сентября, 21:05
Быков рассказал, что Белоусова помогала ему во время швейцарского этапа хоккейной карьерыСпорт 29 сентября, 20:52
Суд отправил гендиректора "ВИМ-Авиа" под домашний арестПроисшествия 29 сентября, 20:51
Самедов: ФК "Спартак" не надо жаловаться на обилие травмСпорт 29 сентября, 20:43
КХЛ перенесла ряд домашних матчей "Куньлуня" в октябре на арены соперниковСпорт 29 сентября, 20:42
Баскетболист НБА Шрёдер арестован за нанесение побоевСпорт 29 сентября, 20:18
Игроки РФПЛ Кокорин, Фернандеш и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФАСпорт 29 сентября, 20:15
Глава Калмыкии заявил, что продолжает работать в обычном режимеПолитика 29 сентября, 20:14
Глава Росавиации был допрошен как свидетель по делу о хищении в "ВИМ-Авиа"Происшествия 29 сентября, 19:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России не противодействовал сделке между банком "ФК Открытие" и "Росгосстрахом", так как видел, что обе организации нуждаются в финансовом оздоровлении. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".
"Банк "Открытие" взял на себя риски по финансированию "Росгосстраха", предоставляя ему кредиты. И, в конце концов, был вынужден конвертировать их в акции. Мы этому не противодействовали, потому что мы уже тогда видели, что и "Росгосстрах" нуждается в финансовом оздоровлении, и банк "Открытие" нуждается в финансовом оздоровлении", - сказала глава ЦБ.
По ее словам, Банк России ждал принятия закона о новом механизме санации банков, чтобы заняться проблемами сразу всей группы.
"Нам нужно было, чтобы был готов инструмент для решения проблемы такой крупной финансовой группы. Я имею ввиду создание Фонда консолидации банковского сектора. Закон был принят только летом, и мы его практически сразу применили", - сказала Набиуллина.
ЦБ объявил о санации банка "Открытие", в группу которого входит "Росгосстрах", с помощью средств ФКБС 29 августа. "Открытие" вложило в "Росгосстрах" 40 млрд руб. в 2017 году. Сейчас "Открытие" контролирует 76,14% акций "Росгосстраха", из них 26,18% банку принадлежит напрямую.