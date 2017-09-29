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Набиуллина заявила, что ЦБ не был против покупки "Открытием" "Росгосстраха"

Экономика и бизнес
29 сентября, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Обе организации нуждались в финансовом оздоровлении, заявила глава Банка России

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России не противодействовал сделке между банком "ФК Открытие" и "Росгосстрахом", так как видел, что обе организации нуждаются в финансовом оздоровлении. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

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"Банк "Открытие" взял на себя риски по финансированию "Росгосстраха", предоставляя ему кредиты. И, в конце концов, был вынужден конвертировать их в акции. Мы этому не противодействовали, потому что мы уже тогда видели, что и "Росгосстрах" нуждается в финансовом оздоровлении, и банк "Открытие" нуждается в финансовом оздоровлении", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, Банк России ждал принятия закона о новом механизме санации банков, чтобы заняться проблемами сразу всей группы.

"Нам нужно было, чтобы был готов инструмент для решения проблемы такой крупной финансовой группы. Я имею ввиду создание Фонда консолидации банковского сектора. Закон был принят только летом, и мы его практически сразу применили", - сказала Набиуллина.

ЦБ объявил о санации банка "Открытие", в группу которого входит "Росгосстрах", с помощью средств ФКБС 29 августа. "Открытие" вложило в "Росгосстрах" 40 млрд руб. в 2017 году. Сейчас "Открытие" контролирует 76,14% акций "Росгосстраха", из них 26,18% банку принадлежит напрямую.

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Темы
Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Открытие"
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