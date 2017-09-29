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Reuters: Трамп может назначить бывшего управляющего ФРС Уорша ее председателем

Экономика и бизнес
29 сентября, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

20 сентября глава ФРС Джанет Йеллен рассказала, что собирается продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий - 3 февраля 2018 года

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретился с бывшим членом Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кевином Уоршем для обсуждения его возможного назначения на пост председателя регулятора. Об этом в пятницу сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Белый дом подтвердил агентству сам факт встречи, однако не сообщил о теме разговора.

20 сентября глава ФРС, выполняющей функции центрального банка страны, Джанет Йеллен рассказала, что собирается продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий - 3 февраля 2018 года. Ранее американский лидер заявил, что рассматривает директора Национального экономического совета Гэри Кона в качестве преемника Йеллен. При этом Трамп уточнил, что пока не решил, стоит ли заменять ее. Он добавил, что по-прежнему испытывает к ней большое уважение, оставляя открытой возможность продления срока ее полномочий.

ФРС, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек и является руководящим органом организации.

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