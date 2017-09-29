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"ВИМ-Авиа" начала выплату аванса сотрудникам за сентябрь

Экономика и бизнес
29 сентября, 18:26 UTC+3

На данный момент перечислено 37 млн рублей

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "ВИМ-Авиа" начала выплату аванса сотрудникам за сентябрь 2017 года, сообщил ТАСС представитель компании.

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"Сегодня перечислено 37 млн рублей", - добавил он.

Ранее генеральным директором "ВИМ-Авиа" назначен Александр Бурдин, ранее возглавлявший "Трансаэро".

Новая управленческая команда "ВИМ-Авиа" приступила к проведению финансового анализа, стабилизации деятельности авиаперевозчика, а также выработке новой адаптивной и экономически выгодной модели развития компании. Согласуется график погашения имеющейся задолженности за топливо и аэропортовое обслуживание.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

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Накануне правительство выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет около 1,3 млрд рублей.

После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК. По данным следствия, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств для закупки топлива не хватает, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, таким образом, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, выручив за них свыше 1 млн рублей.

Сегодня Александру Кочневу, бывшему генеральным директором авиакомпании "ВИМ-Авиа", и главбуху Екатерине Пантелеевой на допросе в Следственном комитете предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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