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"Лаборатория Касперского" и брокер "Марш" будут проводить аудит киберрисков

Экономика и бизнес
29 сентября, 18:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Соответствующий меморандум был подписан на V международной конференции "Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" и международный страховой брокер "Марш" договорились о сотрудничестве в сфере страхования промышленных предприятий и критически важных инфраструктур. Соответствующий меморандум был подписан на V международной конференции "Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса".

Согласно опросу промышленных компаний, который провела "Лаборатория Касперского" летом этого года, крупная промышленная компания, которая пострадала от кибератак за последние 12 месяцев, потратила на устранение их последствий в среднем $497 тыс. за год. Этот ущерб включал в себя повреждения выпускаемой продукции, потерю коммерческой информации, различные нарушения технологического процесса или даже временную остановку производства. По этой причине страхование киберинцидентов становится для промышленных организаций все более значимым.

Антивирусная компания и страховой брокер планируют совместно анализировать уровень защищенности промышленных предприятий от кибератак, а также проводить полный аудит их кибербезопасности. Помимо этого эксперты "Лаборатории Касперского" будут привлекаться для расследования киберинцидентов с целью урегулирования страховых случаев.

Основанная в 1997 году "Лаборатория Касперского" занимается разработкой IT-решений для защиты корпоративных и домашних пользователей. У "Лаборатории Касперского" более 30 ключевых продуктов и сервисов.

Компания работает в 200 странах и территориях, в 37 странах есть офисы. Общее число сотрудников "Лаборатории Касперского" составляет 3,6 тыс., из которых 60% занимаются созданием и разработкой продуктов. Решениями компании пользуются свыше 400 млн пользователей по всему миру. По данным на конец 2016 года, в базе "Лаборатории Касперского" содержится информация об 1 млрд вредоносных решений.

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