Следствие обвиняет руководство "ВИМ-Авиа" в сознательном доведении компании до банкротства

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следствие обвиняет гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву в продаже билетов на рейсы вопреки объективной невозможности компанией выполнить свои обязательства. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
"Кочнев и иные лица заранее знали о плохом положении дел в авиакомпании, но не приняли мер к прекращению продажи билетов, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению", - рассказал собеседник агентства.
Кочнев и Пантелеева доставлены в Басманный суд Москвы для рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения. Об этом ТАСС ранее сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. "В суд доставлены Кочнев и Пантелеева, в ближайшее время будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК. По данным следствия, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств для закупки топлива не хватает, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, таким образом, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, выручив за них свыше 1 млн рублей.