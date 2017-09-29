Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крымский депутат предложил ввести патентную систему налогообложения для сдающих жилье

Экономика и бизнес
29 сентября, 19:20 UTC+3 ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Алексей Черняк отметил, что этот способ налогообложения проще для мелкого бизнеса, чем регистрация в качестве ИП

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ /Республика Крым/, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу Госсовета Крыма Алексей Черняк предложил ввести патентную систему налогообложения для арендодателей жилья на курортах. С такой инициативой он выступил на XXVII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, состоявшейся в пятницу в Ливадийском дворце в Крыму.

"Крымом был подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, проектом предусматривалось введение на территории Республики Крым патентной системы налогообложения для лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, сдающих жилье в найм, площадь помещений которых не превышает 150 кв. метров", - сказал Черняк, добавив, что проблема незаконной аренды жилья существует не только в курортных городах РФ, но и во всех городах, где действуют крупные вузы, предприятия.

Он отметил, что патентование как способ налогообложения существенно проще для мелкого бизнеса, нежели регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. При этом стоимость патента предлагается установить в размере 12 рублей в месяц за 1 кв. метр за помещение площадью до 15 кв. метров, 20 рублей - для помещений площадью от 50 до 150 кв. метров.

По словам Черняка, на территории республики функционирует более 4,5 тыс. малых средств размещения и 18 тыс. арендодателей квартир, а также порядка 20 тыс. частных домовладений предоставляют услуги проживания для туристов. Но лишь малая часть их них официально зарегистрирована. В результате бюджет региона недополучает средства, уплачиваемые в виде налога на доходы физлиц.

Помимо этого, на конференции были озвучены предложения по снижению стоимости авиаперелетов в Крым, был поднят вопрос о снятии запрета на продажу алкоголя в санаториях, а также шла речь о введении обязательной классификации отелей. По итогам конференции спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предложил все наработки регионов по рассмотренным вопросам направить в крымский парламент для обобщения.

Снижение стоимости авиаперелетов

Одним из главных недостатков крымского отдыха на конференции была названа высокая стоимость авиаперелетов, причем в высокий туристический сезон стоимость перелета на полуостров возрастает в 3-5 раз и достигает 30 тыс. рублей. В связи с этим на конференции прозвучало предложение установить предельно допустимую стоимость на авиабилеты.

"Для повышения конкурентоспособности внутреннего туризма в РФ предлагаем разработать и внедрить механизм ежегодного формирования и утверждения предельно допустимой стоимости авиаперелетов для пассажиров эконом-класса, в том числе, возможно, дифференцированного для периода межсезонья и активного периода туристического сезона", - сказал на конференции министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Кроме того, он предложил субсидировать чартерные авиаперевозки путем выделения средств непосредственно туроператорам, "так как субсидирование авиакомпаний не всегда бывает эффективным".

Классификация отелей

Говорили участники конференции и о важности классификации отелей. "Присвоение звезд - это система, которая используется всем миром, но кроме 11 субъектов РФ, которые участвуют в подготовке и в дальнейшем будут проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, во всех остальных субъектах РФ эта система добровольная, что не дает ни туристам РФ, ни иностранным туристам понять, какое качество услуг им будет предоставлено", - сказал Черняк.

Он сообщил, что федеральным правительством подготовлен законопроект, по которому с 1 января 2019 года во всей России будет введена обязательная классификация отелей.

Разрешение продажи алкоголя в санаториях

С инициативой об отмене запрета на продажу алкоголя в санаториях выступил депутат Госсовета Крыма, гендиректор государственного унитарного предприятия республики "Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия" Валерий Коваленко. Он напомнил, что отмена этого запрета обсуждается с 2015 года, когда президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть такую возможность.

"Запрет не достиг своей цели - снижение потребления алкоголя, эти ограничительные меры не влияют на здоровье населения, в связи с этим запрет на реализацию алкоголя в санаторно-курортных учреждениях в определенной степени снижает их привлекательность для туристов", - сказал Коваленко.

По его словам, снятие такого запрета позволит не только поднять привлекательность санаториев, но и обеспечит должный контроль над качеством алкогольной продукции, которая там будет реализовываться, тогда как сейчас туристы покупают алкогольные напитки вне территории санаториев, и зачастую это алкоголь низкого качества.

Южно-российская парламентская ассоциация

Южно-Российская парламентская ассоциация появилась по инициативе Законодательного собрания Ростовской области в 2001 году как консультативный совещательный орган, призванный не только развивать и укреплять межпарламентское сотрудничество регионов Юга России, но и формировать единую правовую основу для реализации политики государства в различных сферах. Высшим органом Ассоциации является конференция. Первая конференция ЮРПА прошла в Ростове-на-Дону в июне 2001 года.

На сегодняшний день в состав парламентской ассоциации входят восемь постоянных членов - это парламенты Адыгеи, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Калмыкии, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя и четыре ассоциированных члена (парламенты Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Абхазии).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Северный Кавказ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
2
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
3
Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму
4
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни
5
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама