Крымский депутат предложил ввести патентную систему налогообложения для сдающих жилье

ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ /Республика Крым/, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу Госсовета Крыма Алексей Черняк предложил ввести патентную систему налогообложения для арендодателей жилья на курортах. С такой инициативой он выступил на XXVII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, состоявшейся в пятницу в Ливадийском дворце в Крыму.

"Крымом был подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, проектом предусматривалось введение на территории Республики Крым патентной системы налогообложения для лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, сдающих жилье в найм, площадь помещений которых не превышает 150 кв. метров", - сказал Черняк, добавив, что проблема незаконной аренды жилья существует не только в курортных городах РФ, но и во всех городах, где действуют крупные вузы, предприятия.

Он отметил, что патентование как способ налогообложения существенно проще для мелкого бизнеса, нежели регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. При этом стоимость патента предлагается установить в размере 12 рублей в месяц за 1 кв. метр за помещение площадью до 15 кв. метров, 20 рублей - для помещений площадью от 50 до 150 кв. метров.

По словам Черняка, на территории республики функционирует более 4,5 тыс. малых средств размещения и 18 тыс. арендодателей квартир, а также порядка 20 тыс. частных домовладений предоставляют услуги проживания для туристов. Но лишь малая часть их них официально зарегистрирована. В результате бюджет региона недополучает средства, уплачиваемые в виде налога на доходы физлиц.

Помимо этого, на конференции были озвучены предложения по снижению стоимости авиаперелетов в Крым, был поднят вопрос о снятии запрета на продажу алкоголя в санаториях, а также шла речь о введении обязательной классификации отелей. По итогам конференции спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предложил все наработки регионов по рассмотренным вопросам направить в крымский парламент для обобщения.

Снижение стоимости авиаперелетов

Одним из главных недостатков крымского отдыха на конференции была названа высокая стоимость авиаперелетов, причем в высокий туристический сезон стоимость перелета на полуостров возрастает в 3-5 раз и достигает 30 тыс. рублей. В связи с этим на конференции прозвучало предложение установить предельно допустимую стоимость на авиабилеты.

"Для повышения конкурентоспособности внутреннего туризма в РФ предлагаем разработать и внедрить механизм ежегодного формирования и утверждения предельно допустимой стоимости авиаперелетов для пассажиров эконом-класса, в том числе, возможно, дифференцированного для периода межсезонья и активного периода туристического сезона", - сказал на конференции министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Кроме того, он предложил субсидировать чартерные авиаперевозки путем выделения средств непосредственно туроператорам, "так как субсидирование авиакомпаний не всегда бывает эффективным".

Классификация отелей

Говорили участники конференции и о важности классификации отелей. "Присвоение звезд - это система, которая используется всем миром, но кроме 11 субъектов РФ, которые участвуют в подготовке и в дальнейшем будут проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, во всех остальных субъектах РФ эта система добровольная, что не дает ни туристам РФ, ни иностранным туристам понять, какое качество услуг им будет предоставлено", - сказал Черняк.

Он сообщил, что федеральным правительством подготовлен законопроект, по которому с 1 января 2019 года во всей России будет введена обязательная классификация отелей.

Разрешение продажи алкоголя в санаториях

С инициативой об отмене запрета на продажу алкоголя в санаториях выступил депутат Госсовета Крыма, гендиректор государственного унитарного предприятия республики "Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия" Валерий Коваленко. Он напомнил, что отмена этого запрета обсуждается с 2015 года, когда президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть такую возможность.

"Запрет не достиг своей цели - снижение потребления алкоголя, эти ограничительные меры не влияют на здоровье населения, в связи с этим запрет на реализацию алкоголя в санаторно-курортных учреждениях в определенной степени снижает их привлекательность для туристов", - сказал Коваленко.

По его словам, снятие такого запрета позволит не только поднять привлекательность санаториев, но и обеспечит должный контроль над качеством алкогольной продукции, которая там будет реализовываться, тогда как сейчас туристы покупают алкогольные напитки вне территории санаториев, и зачастую это алкоголь низкого качества.

Южно-российская парламентская ассоциация

Южно-Российская парламентская ассоциация появилась по инициативе Законодательного собрания Ростовской области в 2001 году как консультативный совещательный орган, призванный не только развивать и укреплять межпарламентское сотрудничество регионов Юга России, но и формировать единую правовую основу для реализации политики государства в различных сферах. Высшим органом Ассоциации является конференция. Первая конференция ЮРПА прошла в Ростове-на-Дону в июне 2001 года.

На сегодняшний день в состав парламентской ассоциации входят восемь постоянных членов - это парламенты Адыгеи, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Калмыкии, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя и четыре ассоциированных члена (парламенты Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Абхазии).