Финансирование рекультивации мусорных полигонов в РФ может увеличиться на 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета РФ на 2018-2020 годы предусматривает увеличение федеральных ассигнований приоритетного проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)" на 2,4 млрд рублей до 5,1 млрд рублей на три года. Большая часть средств пойдет на рекультивацию мусорных полигонов в Московской области, следует из пояснительной записки к законопроекту о федеральном бюджете.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации проекта <...> запланированы в 2018 году в объеме 2769,7 млн рублей, в 2019 году - 2783,4 млн рублей, в 2020 году - 1983,4 млн рублей", - говорится в документе.

Согласно бюджету программы, основанному на утвержденном в 2016 году федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, на эти цели планировалось направить 2,471 млрд в 2018 году, 2,435 млрд рублей в 2019 году и 210,84 млн рублей - в 2020-2025 годах. При этом расчет на 2020-2025 годы был приблизительным.

Приоритетный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду" включает в себя два направления: ликвидацию объектов накопленного вреда ("Накопленный вред окружающей среде") и снижение доли захоронения твердых бытовых отходов ("Отходы"). Из них первое полностью выберет федеральные средства, а второе будет осуществляться за средства инвесторов и бюджетов субъектов РФ.

Глава "Отходы" предполагает строительство и эксплуатация пяти объектов по термическому обезвреживанию ТКО, говорится в проекте бюджета: четырех в Московской области и одного в Татарстане. Это направление позволит снизить долю захоронения ТКО в Подмосковье с 95% в 2018 году до 65% к 2025 году. Направление "Накопленный вред окружающей среде" позволит рекультивировать в сумме 1,455 тыс. га земель к 2024 году, в том числе мусорных полигонов, следует из документа. При это власти улучшат качество жизни 4,3 млн людей к этому времени, согласно расчетам правительства.