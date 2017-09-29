Спрос на восьмые iPhone в РФ сопоставим с интересом к седьмой серии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Продажи новых смартфонов американской корпорации Apple - iPhone 8 и iPhone 8 Plus - стартовали в России в пятницу. Ретейлеры отмечают, что продажи новинок сопоставимы с уровнем прошлого года, когда на прилавках появились iPhone 7 и iPhone 7, однако при оценке первого спроса на восьмые iPhone необходимо учитывать два момента: предстоящие выходные и ожидание юбилейного смартфона премиум-класса iPhone X, поставки которого начнутся с 3 ноября.

Американская корпорация представила новые iPhone 12 сентября на первой презентации в театре имени Стива Джобса в Купертино. Предзаказ новых устройств в России ретейлеры открыли с 22 сентября. Цены на iPhone 8 в официальном интернет-магазине Apple начинаются с 56,99 тыс. pyблей, iPhone 8 Plus - с 64,99 тыс. рублей. Юбилейный iPhone X будет стоить от 79,99 тыс. рублей, предзаказ станет доступен с 27 октября.

В пресс-службе re:Store рассказали ТАСС, что спрос на iPhone 8 по данным первых четырех часов продаж сопоставим с интересом россиян к iPhone 7. О подобной тенденции также говорят в "МВидео", "Мегафоне" и "Эльдорадо". "Новые модели iPhone появляются в рознице Tele2, однако ажиотажного спроса мы пока не наблюдаем", - сообщили в пресс-службе оператора. В то же время в "Евросети" зафиксировали рост продаж восьмых iPhone почти на треть по сравнению с седьмыми (сравнение за первые 6 часов продаж).

"Оценивать первые продажи в сравнении с прошлым годом на текущий момент нерепрезентативно, поскольку впереди еще выходные, когда у людей больше возможностей для покупок", - полагают в "Вымпелкоме". В МТС заявили, что спросом на новые модели iPhone довольны, а подводить итоги продаж будут с учетом выходных. С этим мнением согласны в re:Store, где также ждут завершения выходных для корректного анализа продаж новинок.

Не все поклонники новых смартфонов от Apple будут покупать восьмой iPhone - чуть больше, чем через месяц они смогут стать обладателями более совершенного iPhone Х. "Мы должны помнить, что спрос в этом году разделился на тех, кто купит iPhone 8 сейчас, и тех, кто ждет iPhone Х в ноябре", - уточняют в re:Store. В "Мегафоне" также отмечают, что в этом году спрос делится между восьмыми моделями iPhone и iPhone X.

"Серый космос" - цвет сезона

Самым популярным цветом iPhone восьмой серии в России стал Space Grey ("серый космос") - ему отдали предпочтение больше половины покупателей, свидетельствуют данные "Евросети". Первый купленный iPhone был цвета "серый космос", отмечают в "Мегафоне" и "Вымпелкоме".

При этом россияне предпочитают iPhone с небольшим объемом памяти, наибольшим спросом пользуются смартфоны с памятью 64Гб, отмечает ретейлер. В "Эльдорадо отметили, что самой популярной новинкой стал iPhone 8 цвета "серый космос" с 64Gb памяти, на втором месте - такой же, но золотой. О том, что iPhone 8 с 64 Гб продается лучше всего, говорят и в "Мегафоне".

По информации "Евросети" 56% проданных новинок от Apple пришлось на долю обычного iPhone 8 (данные на 16:00 мск). Однако в "МВидео" отмечают, что россияне в этом году предпочитают iPhone побольше: в этом году порядка 60% покупателей выбирают модель Plus с увеличенным размером экрана.