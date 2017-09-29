Трамп заявил, что примет решение о назначении нового главы ФРС в течение двух-трех недель

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уже провел четыре встречи с потенциальными кандидатами на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) и намерен принять решение о назначении в течение двух-трех недель. Об этом американской лидер объявил в пятницу журналистам президентского пула. Трансляцию вели местные телеканалы.

"У меня было четыре встречи по поводу главы ФРС, и я приму решение в течение следующих двух или трех недель", - сказал хозяин Белого дома.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Трамп встретился с бывшим членом Совета управляющих ФРС Кевином Уоршем для обсуждения его возможного назначения на пост председателя регулятора. Белый дом подтвердил агентству сам факт встречи, однако не сообщил о теме разговора.

20 сентября глава ФРС, выполняющей функции центрального банка страны, Джанет Йеллен рассказала, что собирается продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий - 3 февраля 2018 года. Ранее американский лидер заявил, что рассматривает директора Национального экономического совета Гэри Кона в качестве преемника Йеллен. При этом Трамп уточнил, что пока не решил, стоит ли заменять ее. Он добавил, что по-прежнему испытывает к ней большое уважение, оставляя открытой возможность продления срока ее полномочий.

ФРС, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек и является руководящим органом организации.