КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Комсомольске-на-Амуре с 2011 года вырос в три раза. Об этом сообщил на Первом Общероссийском конгрессе инженеров председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

"Темпы роста промышленности на Дальнем Востоке превышают среднероссийские - за три последних года ее рост составил в среднем 8,6%, а объем промышленного производства в Комсомольске-на-Амуре с 2011 года вырос в три раза", - сказал на пленарном заседании конгресса Луговской.

Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов напомнил, что недавно было запущено самое крупное и современное производство по деревообработке в Амурске. В Комсомольске-на-Амуре возобновило работу после долгого простоя металлургическое предприятие "Амурметалл". При участии Фонда развития Дальнего Востока на Амурском судостроительном заводе началось строительство паромов для переправы Ванино-Холмск.

"Мы видим на практике, как оживляется промышленное развитие города, как повышается оптимизм у населения и предпринимателей. Это результат практических решений по реализацию Долгосрочного плана развития Комсомольска", - отметил Солодов в своем выступлении на конгрессе.

"Инженерный конгресс включен в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Наряду со строительством промышленных и социальных объектов он теперь выступает одним из важнейших мероприятий, нацеленных на решение стратегических задач развития промышленности высоких переделов", - сказал, в свою очередь, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По его словам, вопросы внедрения передовых технологий, развития производственных отраслей и подготовки высококвалифицированных кадров в Комсомольске-на-Амуре должны решаться "вместе с обеспечением потребностей человека, включая его быт, труд и досуг".

О плане и конгрессе

Первый Общероссийский конгресс инженеров "Наука-Инженер-Промышленность" проходит 29-30 сентября в Комсомольске-на-Амуре. Среди участников форума - Объединенные авиастроительная и судостроительная корпорация, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (компания "Сухой"), Амурский судостроительный завод, Комсомольский-на-Амуре филиал компании "Гражданские самолеты Сухого", Агентство по технологическому развитию, Фонд развития промышленности и другие. Всего форум собрал около 500 человек, он является продолжением Дальневосточного конгресса инженеров, который проводился в 2013, 2015 и 2016 годах в Комсомольске.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре был разработан по поручению президента России Владимира Путина и подписан 18 апреля 2016 года. План состоит из двух разделов. Первый - 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел - перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Общая стоимость реализации - более 60 млрд рублей.