СМИ: около 100 тыс. клиентов Air Berlin могут не получить компенсацию за отмененные рейсы

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Примерно 100 тыс. клиентов обанкротившейся авиакомпании Air Berlin, купившие билеты на межконтинентальные рейсы, могут не получить вообще или получить лишь незначительную компенсацию за аннулированные полеты. Об этом сообщила в субботу газета Rheinische Post.

Средства клиентов, которые приобрели билеты до 15 августа - дня объявления о банкротстве, автоматически будут включены в конкурсную массу, то есть будут считаться имуществом несостоявшегося должника. В этом случае авиакомпания не имеет возможности компенсировать билеты на аннулированные рейсы.

В понедельник Air Berlin объявила о планах постепенного прекращения межконтинентальных рейсов к 15 октября. Это касается полетов в США, страны Карибского бассейна, в Абу-Даби.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии сообщил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период правительство Германии выдало авиаперевозчику кредит в размере 150 млн евро. Этих средств, по оценкам минэкономики страны, должно было хватить на три месяца, необходимых для принятия решения о судьбе Air Berlin.