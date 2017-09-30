Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Новые санкции США, которые ставят Россию в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски, заявил глава Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair.
"Конечно, неприятно стоять рядом с Северной Кореей и Ираном в этом списке. Это создает новые имиджевые риски для России. По своей открытости Россию сложно сравнивать с этими странами", - заявил он.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении России, КНДР и Ирана.
Закон ограничивает размер и сроки инвестиций в российские нефтегазовые проекты. Американские компании и граждане смогут предоставлять российским банкам кредиты максимум на 14 дней, российским нефтегазовым компаниям - на месяц. Закон также разрешает введение персональных санкций против тех, кого власти США сочтут причастными к кибератакам, коррупции и нарушению прав человека.