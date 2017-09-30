Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин в октябре подготовит законопроект с новыми критериями устойчивости авиакомпаний

Экономика и бизнес
30 сентября, 14:05 UTC+3

В этом же документе может быть прописан вопрос о создании фонда страхования рисков пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство в октябре планирует подготовить законопроект, в котором будут прописаны новые критерии финансовой устойчивости авиакомпаний. Об этом сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после благотворительного футбольного матча.

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Да, будут. Сейчас готовится законопроект. Я думаю, что в октябре его сможем написать. Попытаемся до конца года принять", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли пересмотрены критерии финансовой устойчивости авиакомпаний.

Вице-премьер добавил, что вопрос о создании фонда страхования рисков авиапассажиров может быть прописан в этом же законопроекте.

В среду, 27 сентября, глава Росавиации Александр Нерадько во время выступления в Госдуме заявил, что отчисления в размере хотя бы 10 рублей с каждого авиабилета позволят создать страховой фонд для пассажиров в объеме 1 млрд рублей на случай прекращения деятельности любой авиакомпании.

Помощь "ВИМ-Авиа"

"Аэрофлот" может направить на помощь "ВИМ-Авиа" не более 1,8 млрд рублей, сообщил Дворкович.

"Это [1,8 млрд рублей] максимальная [сумма]. Надеюсь, что меньше понадобится", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли "Аэрофлот" может направить на помощь "ВИМ-Авиа" до 1,8 млрд.

"И надо понимать, что он деньги бы все равно заплатил в бюджет. То есть это не деньги, которые бы в "Аэрофлоте" остались. Это не благотворительная поддержка. Просто мы решили использовать на это, а не на другие какие-то цели", - отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что правительство выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
3
Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
4
Задержан подозреваемый после инцидента с трапом в аэропорту Пулково
5
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Донской: сооружение Крымского моста оказывает минимальное воздействие на экологию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама