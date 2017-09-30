Кабмин в октябре подготовит законопроект с новыми критериями устойчивости авиакомпаний

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство в октябре планирует подготовить законопроект, в котором будут прописаны новые критерии финансовой устойчивости авиакомпаний. Об этом сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после благотворительного футбольного матча.
"Да, будут. Сейчас готовится законопроект. Я думаю, что в октябре его сможем написать. Попытаемся до конца года принять", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли пересмотрены критерии финансовой устойчивости авиакомпаний.
Вице-премьер добавил, что вопрос о создании фонда страхования рисков авиапассажиров может быть прописан в этом же законопроекте.
В среду, 27 сентября, глава Росавиации Александр Нерадько во время выступления в Госдуме заявил, что отчисления в размере хотя бы 10 рублей с каждого авиабилета позволят создать страховой фонд для пассажиров в объеме 1 млрд рублей на случай прекращения деятельности любой авиакомпании.
"Аэрофлот" может направить на помощь "ВИМ-Авиа" не более 1,8 млрд рублей, сообщил Дворкович.
"Это [1,8 млрд рублей] максимальная [сумма]. Надеюсь, что меньше понадобится", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли "Аэрофлот" может направить на помощь "ВИМ-Авиа" до 1,8 млрд.
"И надо понимать, что он деньги бы все равно заплатил в бюджет. То есть это не деньги, которые бы в "Аэрофлоте" остались. Это не благотворительная поддержка. Просто мы решили использовать на это, а не на другие какие-то цели", - отметил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что правительство выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.