Кудрин назвал новый проект бюджета реалистичным и надежным

Абдулатипов наградил медалью отца дагестанца, спасшего девушку в Москве ценой своей жизниОбщество 30 сентября, 14:57
Кудрин назвал новый проект бюджета реалистичным и надежнымЭкономика и бизнес 30 сентября, 14:50
Крамник опустился на пятое место в рейтинге FIDE, Карякин - на 12-еСпорт 30 сентября, 14:31
Около 1,5 тыс. человек приняли участие в церемонии открытия памятника Николаю II в БоснииОбщество 30 сентября, 14:30
Жуков: отчет по борьбе с допингом комиссии ЮНЕСКО является благоприятным для РоссииСпорт 30 сентября, 14:12
Мещеряков: "Локомотив" не испытает проблем с финансовым fair playСпорт 30 сентября, 14:05
Карачаево-Черкесия празднует 25-летиеВ стране 30 сентября, 14:04
Медведев поздравил актера Юрия Каюрова с 90-летиемКультура 30 сентября, 14:02
Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяцаСпорт 30 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, внесенный накануне в Госдуму, надежен и реалистичен, считает глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"Бюджет реалистичен и надежен, сомнений нет. Конечно, он приводит к дальнейшей консолидации бюджетной системы, так как есть риски сохранения низких доходов в условиях низких цен на нефть. С другой стороны, я считаю, что бюджетное правило, ориентированное на цену $40 за баррель нефти, слишком жесткое. Думаю, могло бы быть и $45 за баррель, а эта разница дает 450 млрд рублей для бюджетной системы", - сказал он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair в Москве.
"В среднесрочном и долгосрочном периоде, я думаю, $45 за баррель для бюджетного правила было бы вполне разумно. И мы, я надеюсь, увидим это в ближайшие два-три года. Есть некоторое чрезмерное ограничение расходов на образование, здравоохранения и инфраструктуру, но в целом бюджет сделан с запасом прочности", - добавил Кудрин.