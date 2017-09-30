Кудрин назвал новый проект бюджета реалистичным и надежным

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, внесенный накануне в Госдуму, надежен и реалистичен, считает глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Бюджет реалистичен и надежен, сомнений нет. Конечно, он приводит к дальнейшей консолидации бюджетной системы, так как есть риски сохранения низких доходов в условиях низких цен на нефть. С другой стороны, я считаю, что бюджетное правило, ориентированное на цену $40 за баррель нефти, слишком жесткое. Думаю, могло бы быть и $45 за баррель, а эта разница дает 450 млрд рублей для бюджетной системы", - сказал он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair в Москве.

"В среднесрочном и долгосрочном периоде, я думаю, $45 за баррель для бюджетного правила было бы вполне разумно. И мы, я надеюсь, увидим это в ближайшие два-три года. Есть некоторое чрезмерное ограничение расходов на образование, здравоохранения и инфраструктуру, но в целом бюджет сделан с запасом прочности", - добавил Кудрин.