Президент Intesa Sanpaolo видит опасность в распространении операций с криптовалютами

РИМ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo Джан Мария Грос-Пьетро видит опасность в распространении операций с криптовалютами, которые способствуют отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом банкир заявил в опубликованном в субботе в Corriere della Sera интервью.

"Я крайне обеспокоен феноменом распространения криптовалют. Трансакции такого типа не подвергаются контролю, и это представляет как системные риски, так и угрозу сбережениям отдельных вкладчиков. Кроме того, это может способствовать незаконной деятельности, такой как отмывание денег, сокрытие каналов финансирования терроризма", - сказал специалист.

По его мнению, необходимо выработать механизмы по мониторингу и контролю за потоками криптовалют. "Криптовалют сейчас насчитывается более тысячи типов. Центробанки их изучают, но ни один ее [криптовалюту] не использует", - указал Грос-Пьетро.