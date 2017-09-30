Президент Intesa Sanpaolo видит опасность в распространении операций с криптовалютами

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РИМ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo Джан Мария Грос-Пьетро видит опасность в распространении операций с криптовалютами, которые способствуют отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом банкир заявил в опубликованном в субботе в Corriere della Sera интервью.
"Я крайне обеспокоен феноменом распространения криптовалют. Трансакции такого типа не подвергаются контролю, и это представляет как системные риски, так и угрозу сбережениям отдельных вкладчиков. Кроме того, это может способствовать незаконной деятельности, такой как отмывание денег, сокрытие каналов финансирования терроризма", - сказал специалист.
По его мнению, необходимо выработать механизмы по мониторингу и контролю за потоками криптовалют. "Криптовалют сейчас насчитывается более тысячи типов. Центробанки их изучают, но ни один ее [криптовалюту] не использует", - указал Грос-Пьетро.