Минтранс опроверг публикации о массовых задержках рейсов в аэропортах Москвы

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ситуация в аэропортах Москвы штатная, информация о массовых задержках рейсов не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минтранса РФ.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в столичных аэропортах, в основном в Домодедово, задержаны и отменены несколько десятков рейсов.
"Минтранс России опровергает сообщения о массовых задержках рейсов в аэропортах Московского авиаузла, связанных с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Ситуация в аэропортах штатная", - сказали в пресс-службе ведомства.
В аэропорту Домодедово сообщили, что у аэропорта имеются "все ресурсы для своевременного обслуживания рейсов, погодные условия в районе аэродрома также благоприятные". В Шереметьево также заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.
В пресс-службе аэропорта Внуково рассказали, что все рейсы выполняются согласно центральному расписанию. "Оперативный штаб по урегулированию ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" в настоящее время в ручном режиме принимает решение об отправке четырех рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Анталью без пассажиров. Пассажиров на этих рейсах не запланировано, так как рейсы в Анталью будут осуществлены с целью вывоза туристов из Антальи", - сказали в пресс-службе.
В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей.