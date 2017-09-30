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Минтранс опроверг публикации о массовых задержках рейсов в аэропортах Москвы

Экономика и бизнес
30 сентября, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

В ведомстве заявили, что все столичные аэропорты работают в штатном режиме

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ситуация в аэропортах Москвы штатная, информация о массовых задержках рейсов не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минтранса РФ.

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Ранее ряд СМИ сообщил, что в столичных аэропортах, в основном в Домодедово, задержаны и отменены несколько десятков рейсов.

"Минтранс России опровергает сообщения о массовых задержках рейсов в аэропортах Московского авиаузла, связанных с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Ситуация в аэропортах штатная", - сказали в пресс-службе ведомства.

В аэропорту Домодедово сообщили, что у аэропорта имеются "все ресурсы для своевременного обслуживания рейсов, погодные условия в районе аэродрома также благоприятные". В Шереметьево также заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

В пресс-службе аэропорта Внуково рассказали, что все рейсы выполняются согласно центральному расписанию. "Оперативный штаб по урегулированию ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" в настоящее время в ручном режиме принимает решение об отправке четырех рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Анталью без пассажиров. Пассажиров на этих рейсах не запланировано, так как рейсы в Анталью будут осуществлены с целью вывоза туристов из Антальи", - сказали в пресс-службе.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей.

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