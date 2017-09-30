Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Чеченские минеральные воды" планируют вдвое нарастить объем выпуска

Экономика и бизнес
30 сентября, 16:55 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 30, сентября. /ТАСС

Продукция компании поставляется на рынки России, Казахстана, Белоруссии, Украины и Азербайджана

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСC

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Компания "Чеченские минеральные воды" планирует увеличить объемы производства почти вдвое - с 80 млн до 150 млн бутылок в год. Об этом сообщил ТАСС представитель компании - участника Ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" Саид Махматхаджиев.

"Мы на рынке уже десять лет, три года как построили новый завод и сейчас выпускаем 80 млн бутылок в год. Наша продукция без консервантов, экологически чистая. Объемы производства мы каждый год наращиваем, и планируем выйти на производство 150 млн бутылок в год", - сказал собеседник агентства.

По словам Махматхаджиева, соки, напитки, минеральные воды производства компании продаются во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа и по всей России, а также поставляются на экспорт в страны ближнего зарубежья, включая Казахстан, Белоруссию, Украину, Азербайджан.

Не так давно ассортимент производства был расширен минеральной водой "Ведучи". "Ведучи" - это новый бренд у нас, все слышали про наш курорт, и мы помогаем сделать его более известным. "Ведучи" - это единый бренд, который должен повысить известность курорта в России», - пояснил представитель компании.

ООО "Чеченские минеральные воды" образовано в январе 2007 года региональным общественным Фондом имени Героя России А. Кадырова. В 2017 году штат сотрудников составил 300 человек, производственная и складская мощность предприятия - 14,5 тыс. кв. м. Также компания располагает тремя складскими комплексами на территории Чеченской Республики.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии 30 сентября и 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович
Страны
Россия Украина Казахстан Белоруссия Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Почему российские истребители Су-30 — звезды LIMA 2017
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Сборная России по тяжелой атлетике на год отстранена от участия в международных стартах
7
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
Темы дня
Новости партнеров
Реклама