"Чеченские минеральные воды" планируют вдвое нарастить объем выпуска

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Компания "Чеченские минеральные воды" планирует увеличить объемы производства почти вдвое - с 80 млн до 150 млн бутылок в год. Об этом сообщил ТАСС представитель компании - участника Ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" Саид Махматхаджиев.

"Мы на рынке уже десять лет, три года как построили новый завод и сейчас выпускаем 80 млн бутылок в год. Наша продукция без консервантов, экологически чистая. Объемы производства мы каждый год наращиваем, и планируем выйти на производство 150 млн бутылок в год", - сказал собеседник агентства.

По словам Махматхаджиева, соки, напитки, минеральные воды производства компании продаются во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа и по всей России, а также поставляются на экспорт в страны ближнего зарубежья, включая Казахстан, Белоруссию, Украину, Азербайджан.

Не так давно ассортимент производства был расширен минеральной водой "Ведучи". "Ведучи" - это новый бренд у нас, все слышали про наш курорт, и мы помогаем сделать его более известным. "Ведучи" - это единый бренд, который должен повысить известность курорта в России», - пояснил представитель компании.

ООО "Чеченские минеральные воды" образовано в январе 2007 года региональным общественным Фондом имени Героя России А. Кадырова. В 2017 году штат сотрудников составил 300 человек, производственная и складская мощность предприятия - 14,5 тыс. кв. м. Также компания располагает тремя складскими комплексами на территории Чеченской Республики.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии 30 сентября и 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".