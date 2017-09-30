Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкавказ проверит финансы и работу резидентов "Архыза"

Экономика и бизнес
30 сентября, 17:37 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 30, сентября. /ТАСС

Замглавы Минкавказа призвал резидентов комплекса создать дополнительную инфраструктуру

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа усилит контроль за финансовыми возможностями и работой резидентов комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на первого замглавы Минкавказа Одеса Байсултанова.

"В ближайшее время будет проведена проверка финансовых возможностей всех резидентов, уже работающих на курорте и планирующих участие в проекте. Нельзя допустить остановку реализации проектов. Кроме того, мы строго будем следить за тем, чтобы все объекты соответствовали стратегии развития курорта. Каждый отрезок территории, принадлежащий резидентам, должен быть благоустроен, чтобы не портить впечатление от курорта", - отметил Байсултанов на совещании в рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию.

"Людям не будет интересно приезжать сюда только чтобы покататься на лыжах, нужно создать дополнительные возможности для развлечения, оздоровления и активного отдыха круглый год", - добавил он.

Байсултанов также провел ряд встреч с резидентами, в ходе которых обсуждались планы инвесторов по строительству объектов и реализации проектов на территории курорта. По итогам этих встреч будут приняты решения по формату дальнейшего сотрудничества с каждым резидентом в отдельности.

Сейчас на территории особой экономической зоны "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике зарегистрированы 27 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 9 млрд руб. Еще две компании - "Нарсана" и "Олимпия" - заявили о своей готовности стать резидентами ОЭЗ на площадке Петербургского международного экономического форума "ПМЭФ-2017".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Почему российские истребители Су-30 — звезды LIMA 2017
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Сборная России по тяжелой атлетике на год отстранена от участия в международных стартах
7
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
Темы дня
Новости партнеров
Реклама