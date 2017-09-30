Минкавказ проверит финансы и работу резидентов "Архыза"

ЧЕРКЕССК, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа усилит контроль за финансовыми возможностями и работой резидентов комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на первого замглавы Минкавказа Одеса Байсултанова.

"В ближайшее время будет проведена проверка финансовых возможностей всех резидентов, уже работающих на курорте и планирующих участие в проекте. Нельзя допустить остановку реализации проектов. Кроме того, мы строго будем следить за тем, чтобы все объекты соответствовали стратегии развития курорта. Каждый отрезок территории, принадлежащий резидентам, должен быть благоустроен, чтобы не портить впечатление от курорта", - отметил Байсултанов на совещании в рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию.

"Людям не будет интересно приезжать сюда только чтобы покататься на лыжах, нужно создать дополнительные возможности для развлечения, оздоровления и активного отдыха круглый год", - добавил он.

Байсултанов также провел ряд встреч с резидентами, в ходе которых обсуждались планы инвесторов по строительству объектов и реализации проектов на территории курорта. По итогам этих встреч будут приняты решения по формату дальнейшего сотрудничества с каждым резидентом в отдельности.

Сейчас на территории особой экономической зоны "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике зарегистрированы 27 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 9 млрд руб. Еще две компании - "Нарсана" и "Олимпия" - заявили о своей готовности стать резидентами ОЭЗ на площадке Петербургского международного экономического форума "ПМЭФ-2017".