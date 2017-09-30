Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 5 млрд рублей получит бюджет Дагестана от акцизов на топливо в 2017 году

Экономика и бизнес
30 сентября, 17:42 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 30, сентября. /ТАСС

Средства направят в дорожный фонд республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Бюджет Дагестана получит 5,2 млрд рублей от акцизов на топливо по итогам 2017 года, что на 2,2 млрд рублей меньше, чем в 2016 году, сообщил ТАСС в субботу первый заместитель министра финансов республики Али Исламов.

"В этом году от акцизов на топливо в бюджет республики ожидается поступление 5 млрд 242 млн рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма меньше примерно на 2,2 млрд рублей. В 2016 году у нас поступление от акцизов на топливо составило 7,4 млрд рублей. Тогда было перераспределение в целом по стране, соответственно, и нашей республике тоже досталось больше, чем было запланировано", - сказал Исламов.

По его словам, все средства от акцизов на топливо направляются в дорожный фонд республики.

"У нас акцизы от топлива в целевом порядке поступают в дорожный фонд республики, на другие цели мы их расходовать не можем. В этом году тоже пойдут в дорожный фонд региона. И в следующем году они свое целевое направление сохранят. Эта позиция у нас установлена бюджетным кодексом", - добавил первый замминистра.

Как сообщалось ранее, нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в РФ изменились с 1 июня 2016 года, до этого 100% доходов от акцизов зачислялись в региональные бюджеты (на 2017 год региональная часть акцизов была уменьшена до 62%). Потери региональных бюджетов в 2017 году составили бы суммарно 110 млрд рублей, в 2018 году - 160 млрд рублей.

Проектом бюджета РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено 100-процентное зачисление в бюджеты субъектов РФ доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Почему российские истребители Су-30 — звезды LIMA 2017
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Сборная России по тяжелой атлетике на год отстранена от участия в международных стартах
7
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
Темы дня
Новости партнеров
Реклама