Более 5 млрд рублей получит бюджет Дагестана от акцизов на топливо в 2017 году

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Бюджет Дагестана получит 5,2 млрд рублей от акцизов на топливо по итогам 2017 года, что на 2,2 млрд рублей меньше, чем в 2016 году, сообщил ТАСС в субботу первый заместитель министра финансов республики Али Исламов.

"В этом году от акцизов на топливо в бюджет республики ожидается поступление 5 млрд 242 млн рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма меньше примерно на 2,2 млрд рублей. В 2016 году у нас поступление от акцизов на топливо составило 7,4 млрд рублей. Тогда было перераспределение в целом по стране, соответственно, и нашей республике тоже досталось больше, чем было запланировано", - сказал Исламов.

По его словам, все средства от акцизов на топливо направляются в дорожный фонд республики.

"У нас акцизы от топлива в целевом порядке поступают в дорожный фонд республики, на другие цели мы их расходовать не можем. В этом году тоже пойдут в дорожный фонд региона. И в следующем году они свое целевое направление сохранят. Эта позиция у нас установлена бюджетным кодексом", - добавил первый замминистра.

Как сообщалось ранее, нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в РФ изменились с 1 июня 2016 года, до этого 100% доходов от акцизов зачислялись в региональные бюджеты (на 2017 год региональная часть акцизов была уменьшена до 62%). Потери региональных бюджетов в 2017 году составили бы суммарно 110 млрд рублей, в 2018 году - 160 млрд рублей.

Проектом бюджета РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено 100-процентное зачисление в бюджеты субъектов РФ доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории страны.