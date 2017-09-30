"Нальчикский молочный комбинат" планирует вывести продукцию на рынки Урала и Поволжья

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. "Нальчикский молочный комбинат" в ближайшее время планирует через дистрибьюторов вывести свою продукцию в регионы Урала и Поволжья, заявил ТАСС представитель предприятия - участника ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" Владислав Туменов.

"Наша продукция идет по всему Северному Кавказу, в Центральную Россию, мы вышли на рынок Крыма и сейчас выходим на рынки Урала и в Поволжья. У нас есть в Крыму свой торговый дом, в Петербурге мы пока работаем с дистрибьюторами, то же самое начинаем в Поволжье и на Урале", - сказал он.

"У нас на сегодняшний день переработка молока в сутки - более 700 тонн. На выходе кисломолочный цех дает 200 тонн продукции, сырный цех - 50 тонн, сметанный цех - 100 тон, и масляной цех - тоже около 100 тонн", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на предприятии планируют расширить территорию и запустить новый - творожный - цех.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии 30 сентября и 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".