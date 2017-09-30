Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: у Северной Осетии большой потенциал развития производства брендовой продукции

Экономика и бизнес
30 сентября, 18:20 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 30, сентября. /ТАСС

Отмечается, что использование технологий позволяет некоторым местным компаниям поставлять свою продукцию за рубеж

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Производители Северной Осетии имеют большой потенциал развития брендовой продукции - пирогов, пива, кондитерских изделий, меда и снеков - и выхода с ней на рынки регионов России и зарубежный стран. Такое мнение озвучил ТАСС в субботу глава отдела маркетинга и рекламы Фонда выставочной и презентационной деятельности Северной Осетии Алан Дарчиев.

Смотрите также

Сокровище Кавказа: есть ли шанс сохранить уникальную минеральную воду "Ессентуки"

"Потенциал у производителей в Северной Осетии огромный, потому что в принципе есть очень мощный пласт исторический и есть преемственность. Уже есть целый ряд брендов национальных, который известен по всей России - это, в первую очередь, осетинские пироги. Сейчас наши производители [пирогов] - "Нартон", например, - освоили технологию шоковой заморозки, благодаря которой продукт можно быстро заморозить, превратив в полуфабрикат, и транспортировать на большие расстояния, долго хранить", - сказал он.

Дарчиев отметил, что использование этой технологии позволяет попробовать осетинские пироги в любой точке России и даже за рубежом - в Турции и Италии, куда начали поставлять свою продукцию некоторые местные компании.

Минеральная вода

Большой потенциал имеет Северная Осетия, по мнению Дарчиева, и в производстве минеральной воды. "Во-первых, географическое положение позволяет товарооборот вести в любую точку России. Во-вторых, качественная вода - наша вода не уступает, это уж точно, таким брендам, как "Боржоми", "Перье", - сказал он.

Дарчиев отметил, что необходимо прикладывать усилия для развития бренда "Минеральные воды Осетии", в числе которых "Кармадон", "Зарамаг" и "Тиб".

Осетинское пиво

Отдельного внимания заслуживает, по мнению эксперта, северо-осетинское пиво и технология создания оборудования для мини-пивоварен, которую разработала компания "ИМС - Инновационный Модульные Системы".

"Компании по всей стране могут купить запатентованное оборудование и производить живое пиво по уникальной технологии самостоятельно. Производит компания пиво и во Владикавказе, из натурального сырья, и тщательно следит за качеством продукции, выходящей под брендом "осетинское пиво", - сказал Дарчиев.

Снэки нового поколения

В Северной Осетии также производят снеки, пастилу, чурчхелу и орехи. "Компания Super Nut работает уже по всей России активно, их продукция есть уже в вендинговых аппаратах, работает интнернет-магазин. Вся продукция - в стерильной и красивой упаковке, что гарантирует безопасность продукта", - рассказал Дарчиев. По его совам, руководство компании рассматривает в настоящее время возможность увеличения объемов производства и расширения ассортимента.

О ярмарке

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
СМИ: более 1,7 млн молодых людей из КНДР готовы пополнить ряды народной армии
7
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама