Эксперт: у Северной Осетии большой потенциал развития производства брендовой продукции

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Производители Северной Осетии имеют большой потенциал развития брендовой продукции - пирогов, пива, кондитерских изделий, меда и снеков - и выхода с ней на рынки регионов России и зарубежный стран. Такое мнение озвучил ТАСС в субботу глава отдела маркетинга и рекламы Фонда выставочной и презентационной деятельности Северной Осетии Алан Дарчиев.
"Потенциал у производителей в Северной Осетии огромный, потому что в принципе есть очень мощный пласт исторический и есть преемственность. Уже есть целый ряд брендов национальных, который известен по всей России - это, в первую очередь, осетинские пироги. Сейчас наши производители [пирогов] - "Нартон", например, - освоили технологию шоковой заморозки, благодаря которой продукт можно быстро заморозить, превратив в полуфабрикат, и транспортировать на большие расстояния, долго хранить", - сказал он.
Дарчиев отметил, что использование этой технологии позволяет попробовать осетинские пироги в любой точке России и даже за рубежом - в Турции и Италии, куда начали поставлять свою продукцию некоторые местные компании.
Большой потенциал имеет Северная Осетия, по мнению Дарчиева, и в производстве минеральной воды. "Во-первых, географическое положение позволяет товарооборот вести в любую точку России. Во-вторых, качественная вода - наша вода не уступает, это уж точно, таким брендам, как "Боржоми", "Перье", - сказал он.
Дарчиев отметил, что необходимо прикладывать усилия для развития бренда "Минеральные воды Осетии", в числе которых "Кармадон", "Зарамаг" и "Тиб".
Отдельного внимания заслуживает, по мнению эксперта, северо-осетинское пиво и технология создания оборудования для мини-пивоварен, которую разработала компания "ИМС - Инновационный Модульные Системы".
"Компании по всей стране могут купить запатентованное оборудование и производить живое пиво по уникальной технологии самостоятельно. Производит компания пиво и во Владикавказе, из натурального сырья, и тщательно следит за качеством продукции, выходящей под брендом "осетинское пиво", - сказал Дарчиев.
В Северной Осетии также производят снеки, пастилу, чурчхелу и орехи. "Компания Super Nut работает уже по всей России активно, их продукция есть уже в вендинговых аппаратах, работает интнернет-магазин. Вся продукция - в стерильной и красивой упаковке, что гарантирует безопасность продукта", - рассказал Дарчиев. По его совам, руководство компании рассматривает в настоящее время возможность увеличения объемов производства и расширения ассортимента.
Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".