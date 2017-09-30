Технологию пивоварения компании из Северной Осетии используют в пяти регионах

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Производители в пяти городах страны - Санкт-Петербурге, Твери, Красноярске, Хабаровске и Владикавказе - используют для создания мини-пивоварен оборудование северо-осетинской компании "ИМС - Инновационные модульные системы", заинтересованы в сотрудничестве с компанией и производители из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель генерального директора компании - участника ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" - Олег Хаев.

"У нас в Северной Осетии и по России пять проектов, которые мы реализовали. Есть в Санкт-Петербурге, в Твери, в Красноярске, в прошлом году в Хабаровске мы запустили проект - мини-пивзавод промышленного типа. Планируется в скором будущем еще в Нижнем Новгороде", - сказал он.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".