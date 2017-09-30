Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Технологию пивоварения компании из Северной Осетии используют в пяти регионах

Экономика и бизнес
30 сентября, 19:38 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 30, сентября. /ТАСС

Сообщается, что реализация местного проекта по запуску мини-пивоварни планируется в Нижнем Новгороде

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Производители в пяти городах страны - Санкт-Петербурге, Твери, Красноярске, Хабаровске и Владикавказе - используют для создания мини-пивоварен оборудование северо-осетинской компании "ИМС - Инновационные модульные системы", заинтересованы в сотрудничестве с компанией и производители из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель генерального директора компании - участника ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" - Олег Хаев.

"У нас в Северной Осетии и по России пять проектов, которые мы реализовали. Есть в Санкт-Петербурге, в Твери, в Красноярске, в прошлом году в Хабаровске мы запустили проект - мини-пивзавод промышленного типа. Планируется в скором будущем еще в Нижнем Новгороде", - сказал он.

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
4
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
СМИ: более 1,7 млн молодых людей из КНДР готовы пополнить ряды народной армии
7
Пять человек получили ножевые ранения в городе Шеффилд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама