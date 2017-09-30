Технологию пивоварения компании из Северной Осетии используют в пяти регионах

Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может открыться матчем "Урал" - "Спартак" 15 апреляСпорт 30 сентября, 19:26
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата АнглииСпорт 30 сентября, 19:00
Россиянки завоевали бронзу ЧМ по академической гребле в четверке без рулевогоСпорт 30 сентября, 18:52
"Амкар" обыграл "Рубин" и одержал третью подряд победу в РФПЛСпорт 30 сентября, 18:28
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октябряМеждународная панорама 30 сентября, 18:12
Чемпион UFC Макгрегор по-прежнему заинтересован в проведении боя с Нурмагомедовым в РоссииСпорт 30 сентября, 18:06
Глава ФАС Артемьев стал председателем высшего совета Федерации регби РоссииСпорт 30 сентября, 17:58
Актер Сами Насери попал в базу данных сайта "Миротворец"Международная панорама 30 сентября, 17:55
Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в ПекинеСпорт 30 сентября, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Производители в пяти городах страны - Санкт-Петербурге, Твери, Красноярске, Хабаровске и Владикавказе - используют для создания мини-пивоварен оборудование северо-осетинской компании "ИМС - Инновационные модульные системы", заинтересованы в сотрудничестве с компанией и производители из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель генерального директора компании - участника ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" - Олег Хаев.
"У нас в Северной Осетии и по России пять проектов, которые мы реализовали. Есть в Санкт-Петербурге, в Твери, в Красноярске, в прошлом году в Хабаровске мы запустили проект - мини-пивзавод промышленного типа. Планируется в скором будущем еще в Нижнем Новгороде", - сказал он.
Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".