Производитель косметики Северного Кавказа намерен начать поставки на Дальний Восток

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Производитель натуральной косметики и средств гигиены с травами Кавказа компания "Лето" начнет поставлять продукцию на Дальний Восток. Об этом сообщила ТАСС в рамках Ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" директор компании Инна Игнатович.
"Сейчас мы прорабатываем дальневосточное направление, а также московское и питерское",- сказала она.
Для реализации проекта компания планирует увеличить производительность в несколько раз. По словам Игнатович, это будет возможно, когда фабрика получит достаточный объем инвестиций.
"Сейчас наша мощность производства порядка 6 тыс. единиц продукции в месяц. У нас есть проекты наращивания ее до 40 тыс. в месяц", - сообщила директор компании. На данный момент продукция компании продается во Владикавказе и Ессентуках.
"У нас акцент идет на сочетание масел и трав для усиления действия друг друга, есть научная база, которая используется при составлении рецептур. Каждое средство действительно приносит пользу организму", - отметила Игнатович.
Ярмарка брендов «Сделано на Кавказе» проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".