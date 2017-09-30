Министр ЕЭК: интеграция в преференциальные режимы выгодна для стран ЕврАзЭС

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 30 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) исходит из того, что экономикам союза выгодна интеграция в преференциальные режимы. Об этом сообщила в субботу корреспонденту ТАСС министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина после состоявшегося в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) пятого раунда переговоров ЕврАзЭС с Китаем, во время которых были согласованы параметры соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.
"Мы исходим из того, что, конечно же, интеграция в преференциальные режимы выгодна экономикам союза, но принимать решение нужно на основе оценки экономической выгоды, которая должна быть осуществлена в результате определенной работы и определенного анализа, но эту работу можно начинать, только имея такое соглашение [о торгово-экономическом сотрудничестве ЕврАзЭс и КНР], о параметрах которого договорились мы сейчас", - заявила она.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли заключение подобных соглашений с другими странами, министр уточнила, что отношения с Китаем не преференциальные, поэтому пока в мандате союза таких переговоров нет. "Но мы ведем переговоры о свободной торговле с рядом стран, на которые мы получили мандаты. Это Иран, Израиль, Сингапур, Индия, Египет и Сербия. У нас несколько параллельных треков, они все в разной степени готовности", - сказала Вероника Никишина.
На все эти страны, уточнила министр, получены мандаты на заключение соглашений о свободной торговле. "Мандаты у нас выдаются президентами. В прошлом году у нас была целая серия решений о запуске других переговоров. С Израилем у нас решение было принято еще какое-то время назад, поэтому все эти соглашения касаются пошлин, но с Китаем мы договаривались, что первое соглашение будет не преференциальным, после которого мы уже будем изучать возможности на более преференциальный режим", - отметила министр.
На состоявшихся в Ханчжоу переговорах, сообщила ранее министр, были согласованы основные параметры соглашения о торгово-экономическом соглашении между ЕврАзЭС и КНР. "Мы действительно завершили переговоры, и завтра [1 октября] мы подпишем, как я надеюсь, с министром коммерции КНР Чжун Шанем совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, что позволит нам приступить уже к процедурам внутригосударственного согласования и подготовке к подписанию соглашения", - заявила она.