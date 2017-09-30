Около 40 производителей регионов СКФО представили свою продукцию на ярмарке брендов

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проводится на Северном Кавказе в восьмой раз, но впервые этот красочный двухдневный праздник принимает Республика Северная Осетия - Алания, и впервые в рамках фестиваля организована ярмарка брендов "Сделано на Кавказе", где 38 производителей из всех субъектов Северного Кавказа смогли представить продукцию своего производства.

Натуральные соки, настоящие осетинские пироги, традиционные сладости и лакомства, пиво, сваренное по запатентованной осетинской технологии, минеральные воды, чайные сборы и косметика из горных трав - эти товары жители и гости Владикавказа могут приобрести в ярмарочных шатрах, установленных на территории стадиона "Спартак".

Карачаево-черкесские яблоки

Новое предприятие "Сады Карачаево-Черкесии", создавшее в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии фруктовый сад интенсивного типа и вошедшее в прошлом году в государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, представило на ярмарке брендов свой первый урожай. "У нас сад 40 га, осенью 2018 года будем расширять еще 50-60 га, это Карачаево-Черкесия, Адыге-Хабльский район. Мы молодое садоводческое предприятие промышленного образца, занимающееся интенсивным садоводством, выращиваем яблоки, в будущем планируем сливы и черешни", - сказал ТАСС заместитель генерального директора ООО "Сады Карачаево- Черкесии" Дмитрий Шепелев.

В этом году, по его словам, с каждого из 40 га сада было собрано не менее 60 тонн яблок.

Яблоки из карачаево-черкесского сада, как отметил Шепелев, уже поставляются по всей России, но пока приоритетом для молодого предприятия является обеспечение своей продукцией жителей республики.

Вода "Ведучи" и детское питание

Свою продукцию представила на ярмарке и предприятие "Чеченские минеральные воды", продукция которого, по словам супервайзера компании Саида Махматхаджиева, продается во всех регионах СКФО и по всей России, а также экспортируется в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссию, Украину, Азербайджан.

"Мы на рынке уже 10 лет, три года как построили новый завод и сейчас выпускаем 80 млн бутылок в год. Наша продукция без консервантов, экологически чистая. Объемы производства мы каждый год наращиваем, и планируем выйти на производство 150 млн бутылок в год", - сказал он ТАСС.

Не так давно ассортимент производства был расширен минеральной водой "Ведучи". "Ведучи" - это новый бренд у нас, все слышали про наш курорт, и мы помогаем сделать его более известным. "Ведучи" - это единый бренд, который должен повысить известность курорта в России", - пояснил представитель компании.

Соки и воды, а также детское питание представило в одном из шатров дагестанское предприятие "Кикунский консервный завод". Его управляющий Абдул Магомедов рассказал ТАСС, что его завод - единственный в России, где детское питание производится из собственного сырья, без иностранных поставок. Завод находится на территории садов и в качестве продукции использует выращенные там фрукты, овощи и ягоды. Компания выпускает соки, детское питание, а также тушенку и урбеч.

Как отмечает сам Магомедов, заводу сложно конкурировать с компаниями, использующими готовое сырье. "Наши люди не привыкли к натуральной продукции. Они привыкли к порошкам, если честно. Натуральная - она дорогая, не все понимают это", - отметил он.

Кабардино-балкарские сыры идут на Урал

Кабардино-Балкарское предприятие "Нальчикский молочный комбинат" представило гостям и жителям Владикавказа свои сыры. Как рассказал ТАСС менеджер отдела продаж Владислав Туменов, ежедневно комбинат перерабатывает более 700 тонн молока. "У нас на сегодняшний день переработка молока в сутки - более 700 тонн. На выходе кисло-молочный цех дает 200 тонн, сырный цех - 50 тонн, сметанный цех - 100 тон, и масляной цех - тоже около 100 тонн", - сказал он.

Продукция предприятия продается в магазинах всех регионов Северного Кавказа, а также в Центральной России и в Крыму. "Наша продукция идет по всему Северному Кавказу, в Центральную Россию, мы вышли на рынок Крыма и сейчас выходит на Урал и в Приволжье. У нас есть в Крыму свой торговый дом, в Петербурге мы пока работаем с дистрибьюторами, то же самое начинаем в Поволжье и на Урале", - сообщил Туменов.

Снэки и осетинские пироги

Свою брендовую продукцию - пиво, осетинские пироги и сладости - представили в отдельных шатрах представители региона, принимающего фестиваль, - Северной Осетии. "Уже есть целый ряд брендов национальных, которые, известны по всей России. Это, в первую очередь, осетинские пироги. Сейчас наши производители [пирогов] - "Нартон", например, освоили технологию шоковой заморозки, благодаря которой продукт можно быстро заморозить, превратив в полуфабрикат, и транспортировать на большие расстояния, долго хранить", - рассказал ТАСС начальник отдела маркетинга и рекламы Фонда выставочной и презентационной деятельности Республики Северная Осетия - Алания Алан Дарчиев.

Он отметил, что использование этой технологии позволяет попробовать настоящие осетинские пироги в любой точке России и даже за рубежом - в Турции и Италии, куда начаты поставки некоторыми северо-осетинскими компаниями.

Отдельного внимания заслуживает, по его мнению и северо-осетинское пиво, сваренное по технологии, разработанной компанией "ИМС - Инновационные Модульные Системы". "Компании по всей стране могут купить запатентованное оборудование и производить живое пиво по уникальной технологии самостоятельно. Производит компания пиво и во Владикавказе, из натурального сырья, и тщательно следят за качеством продукции, выходящей под брендов "осетинское пиво", - сказал Дарчиев.

Способ, предложенный и применяемый северо-осетинской компанией, заключается в том, что зерноматериал дробится в мешок, мешок кладут в барабан, где он крутится вместе с водой. Затем отработанный материал вынимается и удаляется. Полученная жидкость - пивное сусло, содержащее экстрактивные вещества солода - перекачивается дальше, варится, охлаждается и затем уже запускается процесс брожения.

Производством оригинальных снэков - пастилы, чурчхелы и орехов, которыми можно перекусить на ходу, - занимается осетинская компания Super Nut. "Компания работает уже по всей России активно, их продукция есть уже в вендинговых аппаратах, работает интернет-магазин. Вся продукция в стерильной и красивой упаковке, что гарантирует безопасность продукта", - рассказал Дарчиев, отметив, что руководство компании рассматривает возможности увеличения объемов производства и расширения ассортимента.

Лекарства и косметика

Одно из множества природных богатств Северного Кавказа - горные травы - используют для создания своей продукции производители косметики и лекарств. Среди них карачаево-черкесское предприятие "Флора Кавказа", которое, как рассказал ТАСС замгендиректора фармацевтической компании "Флора Кавказа" Руслан Байрамкулов до конца года начнет выпуск десяти новых лекарственных средств. "Мы выпускали 12 наименований, еще подали на регистрацию десять наименований", - сказал он.

Он отметил, что компания существует на российском рынке более 20 лет и выпускает настойки, сиропы, мази, масла, капли и порошки. Компания сама производит травы для своих настоек, отметил Байрамкулов. "Мы выпускаем настойки на основе трав, натуральный прогон, мы ее сами заготавливаем, сами выращиваем", - сообщил он.

По словам замгендиректора, продукция компании поставляется по всей России, "от Калининграда до Владивостока". Байрамкулов считает, что у компании большие перспективы развития, однако ей нужны меры дополнительной поддержки. "Есть у нас крупные бизнес-проекты, например, ампульное производство, но на сегодняшний день не могу сказать, что они 100% будут реализованы", - сказал он, пояснив, что осуществить проекты сейчас невозможно из-за нехватки средств.

На поставки на Дальний Восток нацелен также производитель натуральной косметики и средств гигиены с травами Кавказа компания "Лето"."Сейчас мы прорабатываем дальневосточное направление, а также московское и питерское",- сказала ТАСС директор компании Инна Игнатович.

На данный момет мощность "Лето" составляет порядка 6 тыс. единиц продукции в месяц, но руководство производства намерено увеличить его до 40 тыс. единиц.

"У нас акцент идет на сочетание масел и трав для усиления действия друг друга, есть научная база, которая используется при составлении рецептур. Каждое средство действительно приносит пользу организму", - отметила Игнатович.

О ярмарке

Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" проходит впервые в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".