Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович назвал Японию ключевым партнером России в АТР

Экономика и бизнес
1 октября, 4:26 UTC+3 КИОТО /Япония/ 1, октября. /ТАСС

Вице-премьер напомнил, что товарооборот между двумя странами за шесть месяцев этого года увеличился на 15% и составил $8,4 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Игорь Беляев/ТАСС

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Япония является ключевым партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в сфере науки и технологий, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в своем выступлении на Международном форуме науки и технологии (STS-форуме) в Киото.

"Япония - наш ключевой региональный партнер, и мы усердно работаем для развития нашего сотрудничества. В этой связи важность плана экономического сотрудничества, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ, невозможно недооценить", - подчеркнул он. Дворкович также напомнил, что товарооборот между двумя странами за шесть месяцев 2017 года увеличился на 15% и вышел на отметку в $8,4 млрд.

"Но особенно мы ценим сотрудничество в сфере науки и технологий. В этом году Япония выступала в роли страны-партнера при организации "Иннопром-2017" - это стало значительным шагом в деле развития наших отношений", - добавил российский вице-премьер.

Основой для развития экономического сотрудничества между РФ и Японией стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером Синдзо Абэ в мае прошлого года. В частности, этот документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса области, гуманитарных обменов и туризма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Персоны
Абэ, Синдзо Дворкович, Аркадий Владимирович
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
2
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"
3
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
4
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
7
Минобороны Польши: для успешной обороны стране необходимы две американские дивизии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама