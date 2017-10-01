Дворкович назвал Японию ключевым партнером России в АТР

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КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Япония является ключевым партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в сфере науки и технологий, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в своем выступлении на Международном форуме науки и технологии (STS-форуме) в Киото.
"Япония - наш ключевой региональный партнер, и мы усердно работаем для развития нашего сотрудничества. В этой связи важность плана экономического сотрудничества, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ, невозможно недооценить", - подчеркнул он. Дворкович также напомнил, что товарооборот между двумя странами за шесть месяцев 2017 года увеличился на 15% и вышел на отметку в $8,4 млрд.
"Но особенно мы ценим сотрудничество в сфере науки и технологий. В этом году Япония выступала в роли страны-партнера при организации "Иннопром-2017" - это стало значительным шагом в деле развития наших отношений", - добавил российский вице-премьер.
Основой для развития экономического сотрудничества между РФ и Японией стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером Синдзо Абэ в мае прошлого года. В частности, этот документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса области, гуманитарных обменов и туризма.