Россия будет использовать беспилотные автомобили на ЧМ-2018

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Россия представит свои достижения в области беспилотных автомобилей при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая в воскресенье на открытии ежегодного Международного форума науки и технологии в обществе (STS) в японском городе Киото.

"С радостью хочу сообщить, что Россия придерживается дорожной карты по созданию беспилотной автомобильной платформы, и мы продемонстрируем вам результаты в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что тестовые образцы беспилотных пассажирских электробусов, которые разработали специалисты научно-исследовательского инжинирингового института "НАМИ" совместно с ПАО "КамАЗ", будут использовать на чемпионате мира по футболу 2018 года. Они оснащены электродвигателем, максимальная скорость электробуса - 60 км/ч. Он способен автоматически перемещаться по дорогам, на которых есть автомобильная разметка. Модель самого миниатюрного в линейке электробуса "КамАЗа" представлена на "Иннопроме".