Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович пригласил иностранные компании участвовать в программе цифровой экономики

Экономика и бизнес
1 октября, 4:40 UTC+3 КИОТО /Япония/ 1, октября. /ТАСС

Вице-премьер также пригласил иностранные компании принять участие в форуме "Открытые инновации", которые пройдет 16-18 октября в инновационном центре "Сколково"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в участии иностранных компаний в программе развития цифровой экономики, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в своем выступлении на Международном форуме науки и технологии (STS-форуме) в Киото.

"Я хотел бы пригласить все заинтересованные иностранные компании, университеты и центры НИОКР принять участие в реализации нашей программы цифровой экономики", - сказал он, заверив, что "разумные инициативы" будут получать поддержку российского правительства и соответствующих институтов.

Он пригласил иностранные компании принять участие в форуме "Открытые инновации", которые пройдет 16-18 октября в инновационном центре "Сколково", а также в работе Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года.

О программе цифровой экономики

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика России" до 2025 года, в рамках которой планируется внедрение высоких технологий в ведущие отрасли экономики.

Программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.

В программе указаны показатели, которые необходимо достичь за период ее реализации. В частности, к этому сроку 97% домашних хозяйств в России должны иметь доступ к широкополосному интернету (100 Мбит/с), а во всех городах- миллионниках должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше.

Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
2
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"
3
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
4
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
7
Минобороны Польши: для успешной обороны стране необходимы две американские дивизии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама