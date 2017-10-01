Дворкович пригласил иностранные компании участвовать в программе цифровой экономики

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в участии иностранных компаний в программе развития цифровой экономики, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в своем выступлении на Международном форуме науки и технологии (STS-форуме) в Киото.

"Я хотел бы пригласить все заинтересованные иностранные компании, университеты и центры НИОКР принять участие в реализации нашей программы цифровой экономики", - сказал он, заверив, что "разумные инициативы" будут получать поддержку российского правительства и соответствующих институтов.

Он пригласил иностранные компании принять участие в форуме "Открытые инновации", которые пройдет 16-18 октября в инновационном центре "Сколково", а также в работе Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года.

О программе цифровой экономики

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика России" до 2025 года, в рамках которой планируется внедрение высоких технологий в ведущие отрасли экономики.

Программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.

В программе указаны показатели, которые необходимо достичь за период ее реализации. В частности, к этому сроку 97% домашних хозяйств в России должны иметь доступ к широкополосному интернету (100 Мбит/с), а во всех городах- миллионниках должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше.

Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.