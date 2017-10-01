Премьер-министр Японии представил беспилотные тракторы

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КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил новейшие японские беспилотные тракторы, которые в самом ближайшем будущем будут использоваться в национальном сельском хозяйстве. Презентация прошла в рамках его выступления на Международном форуме науки и технологии в обществе (STS) в японском городе Киото, который начал свою работу в воскресенье.
"Посмотрите, они не просто двигаются в унисон, они общаются между собой, словно настоящие люди. А в будущем они будут подключены к японской системе глобального позиционирования", - подчеркнул Абэ, комментируя демонстрационное видео, на котором группа беспилотных тракторов движется по пашне.
Глава японского правительства также подчеркнул, что от развития инноваций и технологий зависит будущее не только каждой отдельной страны, но и всего мира. "Я уверен, что совместными усилиями мы можем сделать этот мир лучше", - добавил он.
В японской древней столице Киото в воскресенье начал свою работу ежегодный Международный форум науки и технологии в обществе. Это престижное мероприятие уже в 14-й раз собирает свыше полутора тысяч ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию.