Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: вопрос об отмене сертификата "ВИМ-Авиа" будет обсуждаться после 15 октября

Экономика и бизнес
1 октября, 5:23 дата обновления: 1 октября, 6:17 UTC+3

Вице-премьер РФ также добавил, что критерии оценки финансовой устойчивости авиакомпаний будут ужесточены

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Татьяна Белякова/ТАСС

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Вопрос об отмене сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа" будет обсуждаться после 15 октября. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил журналистам в воскресенье на полях Международного форума науки и технологии в Киото.

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Пока Министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше уже будет приниматься решение. Это вот такая точка принятия решения, когда можно будет говорить о том, возможно ли в принципе продолжать деятельность компании", - подчеркнул он.

Он отметил, что в настоящее время активно идет возвращение туристов, улетевших рейсами "ВИМ-Авиа". 90% этих пассажиров возвращаются из Турции, также есть пассажиры в Испании, Италии, Греции, добавил Дворкович.

Процесс возвращения идет по плану, все финансовые ресурсы для этого также есть, заключил вице-премьер.

Критерии финансовой устойчивости авиационных компаний будут значительно ужесточены.

"Да, будут", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, сильно ли будут ужесточены критерии оценки устойчивости авиакомпаний в рамках реализации программы резервного фонда на случай банкротства и финансовых проблем авиакомпаний. 

"Но конечно же акционеры компаний должны будут проанализировать ситуацию и принять необходимые решения. Мы, конечно же, сделаем все, чтобы не было каких-либо потрясений (на рынке - прим. ТАСС)", - добавил он.

Смотрите также

Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"

Кроме того, по словам вице-премьера, в правительстве изучают проблему отсутствия обратных билетов у авиапассажиров.

"Мы столкнулись с проблемой, которую изначально не видели. Многие туристы находятся на туристических курортах без обратного билета, формально они даже не имеют никакого отношения к "ВИМ-Авиа", у них нет билетов на рейсы "ВИМ-Авиа". Необходимо просто приобретать им билеты - неважно, на рейсы каких компаний", - сказал он.

"Мы изучаем эту тему... возможно, потребуются какие-то поправки в законодательство, чтобы предотвратить такие ситуации в дальнейшем", - сказал он.

Смотрите также

Минтранс: "ВИМ-Авиа" за выходные выполнит 42 рейса

Ожидавшие рейса двое суток пассажиры "ВИМ-Авиа" вылетели из Симферополя

Ростуризм: пассажиров "ВИМ-Авиа" вернут в Россию к началу новой недели

Минтранс: перечисление средств на зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа" началось в пятницу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"
5
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
6
Проблемы из прошлого лишили российских тяжелоатлетов чемпионата мира
7
Минобороны Польши: для успешной обороны стране необходимы две американские дивизии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама