Дворкович: вопрос об отмене сертификата "ВИМ-Авиа" будет обсуждаться после 15 октября

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Вопрос об отмене сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа" будет обсуждаться после 15 октября. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил журналистам в воскресенье на полях Международного форума науки и технологии в Киото.

"Пока Министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше уже будет приниматься решение. Это вот такая точка принятия решения, когда можно будет говорить о том, возможно ли в принципе продолжать деятельность компании", - подчеркнул он.

Он отметил, что в настоящее время активно идет возвращение туристов, улетевших рейсами "ВИМ-Авиа". 90% этих пассажиров возвращаются из Турции, также есть пассажиры в Испании, Италии, Греции, добавил Дворкович.

Процесс возвращения идет по плану, все финансовые ресурсы для этого также есть, заключил вице-премьер.

Критерии финансовой устойчивости авиационных компаний будут значительно ужесточены.

"Да, будут", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, сильно ли будут ужесточены критерии оценки устойчивости авиакомпаний в рамках реализации программы резервного фонда на случай банкротства и финансовых проблем авиакомпаний.

"Но конечно же акционеры компаний должны будут проанализировать ситуацию и принять необходимые решения. Мы, конечно же, сделаем все, чтобы не было каких-либо потрясений (на рынке - прим. ТАСС)", - добавил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, в правительстве изучают проблему отсутствия обратных билетов у авиапассажиров.

"Мы столкнулись с проблемой, которую изначально не видели. Многие туристы находятся на туристических курортах без обратного билета, формально они даже не имеют никакого отношения к "ВИМ-Авиа", у них нет билетов на рейсы "ВИМ-Авиа". Необходимо просто приобретать им билеты - неважно, на рейсы каких компаний", - сказал он.

"Мы изучаем эту тему... возможно, потребуются какие-то поправки в законодательство, чтобы предотвратить такие ситуации в дальнейшем", - сказал он.