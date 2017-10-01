Дворкович: Египет изучает проект соглашения о безопасности авиасообщения

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Египет пока изучает проект соглашения с российской стороной, регулирующего все вопросы контроля авиабезопасности. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Международного форума науки и технологии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы провели необходимые проверки. У нас каких-либо больших вопросов по Каиру нет, пока еще есть некоторые вопросы по Шарм-эш-Шейху. Мы считаем, что для продолжения полетов необходимо заключить соглашение, которое отрегулирует все вопросы контроля безопасности в египетских аэропортах. Пока египетские коллеги изучают этот проект соглашения", - сказал он.

Дворкович отметил, что российская сторона ждет ответа египетской стороны по поводу соглашения. "Значительную часть работ наши партнеры провели, у нас уже намного меньше опасений, но, тем не менее, еще некоторые вещи нужно закончить", - заключил вице-премьер.

Министр транспорта Максим Соколов говорил ранее, что проект российско-египетского межправительственного соглашения по авиабезопасности готов к подписанию, и российская сторона ждет ответа от Египта.

Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета A321 "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли все находившиеся на его борту 224 человека (217 пассажиров и семь членов экипажа).