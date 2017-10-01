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Законопроект о налоге на ДДН может быть внесен в правительство в течение нескольких дней

Экономика и бизнес
1 октября, 5:54 UTC+3

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что в законопроекте есть некоторые замечания, которые носят технический характер

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КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Законопроект о налоге на добавленный доход (ДДН) может быть вынесен на заседание правительства в течение нескольких дней. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Международного форума науки и технологии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"По налогу на добавленный доход мы получили заключение главного правового управления президента РФ, там есть некоторые замечания, которые в основном которые носят технический характер. Сейчас работаем над устранением, чтобы эти замечания были учтены в тексте закона. Это можно сделать в течение нескольких дней, и вынести законопроект на заседание правительства", - сказал он.

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