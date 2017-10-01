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СМИ: запасы полезных ископаемых в КНДР оцениваются почти в $2,8 трлн

Экономика и бизнес
1 октября, 7:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Как сообщается, в разработке минеральных ресурсов заняты 38 компаний, 33 из которых китайские

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. КНДР обладает неосвоенными запасами полезных ископаемых, чья стоимость оценивается в $2,79 трлн. Как сообщило в воскресенье агентство Yonhap, об этом говорится в докладе южнокорейской добывающей компании Korea Resources.

По ее сведениям, это примерно в 14 раз больше, чем в Южной Корее. Также отмечается, что в разработке минеральных ресурсов заняты 38 компаний, 33 из которых китайские. Кроме того, контракты на освоение залежей подписаны с двумя японскими фирмами, еще двумя из Франции и одной из Швейцарии.

Южнокорейские корпорации не принимают участие в подобных проектах с 2010 года, после введения соответствующего запрета. При этом в добывающую индустрию в КНДР они инвестировали около $42 млн.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

На фоне этого давление на Пхеньян усиливается. В частности, китайские власти 29 сентября приняли решение о закрытии к январю следующего года совместных с КНДР предприятий на территории Китая.

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