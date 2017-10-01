Дворкович: РФ и Япония переформатируют совет по вопросам модернизации экономики

КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович встретился в воскресенье с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросиге Сэко, отвечающим также за развитие отношений с Россией. На полях Международного форума науки и технологии в Киото они договорились, в частности, переформатировать российско-японский консультативный совет по вопросам модернизации экономики.

"Обсуждали дополнительный формат нашего взаимодействия. У нас существует с 2010 года консультативный совет по вопросам модернизации экономики. Говорили, что можно его немного переформатировать с тем, чтобы сделать акцент на усовершенствование в сферах, которые имеют перспективы в рамках четвертой промышленной революции", - рассказал журналистам Дворкович о встрече с японским министром. По словам российского вице-премьера, стороны обсудили также новые сферы деятельности.

"Раньше мы обсуждали конкретные проекты, сейчас речь пойдет в целом о деловой среде, новых отраслях, новых секторах. Это интересно и нам, и нашим японским коллегам. Мы договорились о встрече в конце ноябре, обсуждали дополнительный формат нашего взаимодействия", - сказал он.

"Японский коллега отметил, что у нас начинает оживать автомобильная промышленность. Это их радует, что рост экономики есть, и поэтому есть спрос на продукцию тех предприятий, которые уже есть внутри России <...>, ну и, конечно, для поставок из самой Японии", - сказал Дворкович.

Конкретные проекты стороны обсудят в рамках межправкомиссии, а также на встрече Сэко с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, заключил он.

Дворкович традиционно принимает участие в открытии Международного форума науки и технологии, посвященного сотрудничеству бизнеса и науки. На полях форума вице-премьер провел также встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.