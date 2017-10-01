ЕврАзЭС и КНР успешно завершили переговоры по торгово-экономическому соглашению

ХАНЧЖОУ /Китай/, 1 октября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина подписали в воскресенье совместное заявление о завершении процесса переговоров по торгово-экономическому соглашению между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Китаем. Церемония состоялась в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян), где с 26 по 30 сентября проходил пятый раунд консультаций по уточнению параметров соглашения.

"Первый пункт заявления о том, что мы все содержательные переговоры завершили. Дальше в совместном заявлении говорится, что мы проведем внутригосударственные процедуры согласования текста, после чего проведем обязательную в этих случаях юридическую сверку документов для того, чтобы начать их готовить к подписанию", - сообщила ТАСС Никишина.

Еще один пункт заявления, отметила она, предполагает подписание самого соглашения после получения соответствующего мандата, который дается лидерами пяти стран ЕврАзЭС. "Это документ, который фиксирует завершение формальных переговоров и запускает процедуру уже для подписания", - добавила министр.

В субботу в беседе с ТАСС она назвала состоявшийся раунд консультаций "очень важным и решающим". По словам Никишиной, в ходе этих переговоров, на которых китайскую делегацию возглавлял заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, удалось решить все остававшиеся открытыми по итогам экспертных встреч вопросы. "Нам это действительно удалось", - заявила она.

Консультации по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕврАзЭС и КНР ведутся на основании решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года. Совместное заявление о переходе к переговорной фазе разработки документа было подписано в мае 2016 года между ЕврАзЭС и КНР в Пекине. Во встречах принимали участие представители ЕЭК, правительств стран ЕврАзЭС, а также эксперты и официальные лица различных китайских ведомств.