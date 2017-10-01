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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск инвестора МТС к АФК "Система"

Экономика и бизнес
1 октября, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, предварительная сумма исковых требований составляет 133 млрд рублей

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы 29 сентября зарегистрировал иск предпринимателя Евгения Графеева к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" на 133 млрд рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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Ранее сообщалось, что предприниматель из Омска Евгений Графеев, долго и безуспешно судившийся с мобильным оператором МТС из-за реорганизации одной из ее дочерних компаний, подал в Арбитражный суд Москвы иск к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" о возврате полученных от "Башнефти" дивидендов во время владения компанией. Предварительная сумма исковых требований составляет 133 млрд рублей.

По данным картотеки суда, Графеев несколько лет судился против дочернего общества АФК - сотового оператора МТС. Согласно данным суда, Графеев требовал расторгнуть договор купли-продажи и восстановить его в правах владельца принадлежащих ему 2,5% обыкновенных и 12,5% привилегированных акций омской компании "Мобильные системы связи" (в 2008 году произошла ликвидация компании путем присоединения к МТС), а в случае невозможности выплатить ему рыночную стоимость пакета акций по состоянию на 31.09.2008 года в сумме чуть более 849 млн рублей. Однако Графееву не удалось выиграть дело.

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