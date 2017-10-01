Пассажиры чартера "ВИМ-Авиа" более суток не могут улететь из Антальи в Санкт-Петербург

АНТАЛЬЯ, 1 октября. /ТАСС/. Пассажиры чартерного рейса NN9326 авиакомпании "ВИМ-Авиа" более суток не могут вылететь из Антальи в Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье ожидающие в отелях вылет российские туристы, являющиеся клиентами туроператора "Интурист". Согласно билетам, чартер должен был вылететь из аэропорта курортного города Турции 30 сентября в 09:05 мск, но информации о новом времени вылета до сих пор нет.

"Вылет задерживается больше, чем на сутки. Я с четырехлетним внуком и мужем. Мы специально брали утренний рейс, чтобы ребенку было легче", - сказала Виолетта Меркурьева.

"Мы отдыхали в Белеке, но накануне вылета нас перевезли в Анталью. Сегодня днем в Питере аниматоры были заказаны на шестилетие сыну, но рейс задержали или отменили. Пока не ясно, когда мы улетим из Турции, а завтра уже на работе надо появится. Остается только ждать", - рассказал житель Санкт-Петербурга Игорь Ковригин.

По словам ожидающей в одном из отелей Антальи вылет пенсионерки Ирины Михалюк, огорчает то, что нет подробной информации о вылетах, о формировании списков на вылеты. "Сегодня у нас в отеле было собрание с представителем "Интуриста", на котором присутствовали ожидающие вылет туристы. В итоге сегодня на вылетят только 9 из более чем 30 человек. Они полетят в Россию турецкими авиакомпаниями", - отметила она.

"Мы очень сильно надеемся вылететь на родину. Нам уже все равно куда: в Санкт-Петербург или в Москву", - сказал турист Владимир Мазнев.