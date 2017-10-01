Логистический центр откроется в Москве для распространения осетинских пирогов

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Логистический центр откроется в Москве для распространения осетинских пироговЭкономика и бизнес 1 октября, 17:38
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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Осетинские пироги, приготовленные по уникальной рецептуре, начнут распространять по Москве после открытия в ноябре логистического центра. Об этом ТАСС сообщил инициатор проекта, коммерческий директор компании "Алания продукт" Руслан Цагараев по итогам осмотра ярмарки брендов "Сделано на Кавказе" в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа.
"В течение месяца мы откроем логистический центр, в котором будет представлена большая часть нашей продукции заморозки - вода, осетинское пиво и пироги, на которые и будем делать большой упор. У нас уже налажено производство замороженных пирогов, которые при определенном температурном режиме могут храниться до 12 месяцев. Их и будем поставлять в логистический центр Москвы, который откроется через месяц", - сказал Цагараев.
В настоящее время уже приобретена одна машина, которая будет из центра развозить пироги по торговым точкам. В перспективе планируется закупить около 20 машин. Жители и гости Москвы смогут попробовать настоящий вкус традиционных пирогов, в начинке которых будет использоваться осетинский сыр. "Сырье полностью все местное - мясо, сыр, капуста, листья свеклы, картофель. Потому важно развивать логистику - она позволит увеличить наши производственные мощности, и фермеры, у которых мы закупаем сырье, также готовы расширяться. Соответственно, это положительно отразится на развитии сельского хозяйства республики", - пояснил Руслан Цагараев.
Для полной реализации идеи компания готовит заявку на участие в программах Минэкономразвития РФ и Минкавказа.
Кроме того, компания разрабатывает специальную упаковку, позволяющую в замороженном виде хранить пироги в течение суток. Это станет удобным для туристов, которые будут вылетать из республики самолетом - при такой транспортировке пирог также сохранит все вкусовые качества.
В настоящее время продукцию уже начали поставлять в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, а также Якутию, Волгоградскую область, Воронеж и Крым. В перспективе поставки будут налажены в США и Израиль.
В апреле 2014 года глава России Владимир Путин призвал регионы страны развивать в промышленных масштабах производство лучших образцов национальной кухни.